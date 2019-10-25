Обновление уличного освещения Соликамска завершат в конце ноября

Объем работ по замене уличного освещения Соликамска выполнен на 25%: ежедневно монтируется порядка 100 новых точек освещения, а в целом заменены порядка 1100 светильников, говорит директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт» Олег Скачков. Работы, по словам топ-менеджера, идут даже с небольшим опережением графика, и есть внутренние резервы для ускорения работ, но пока «такой необходимости нет».

Слева выглядела улица раньше, а справа - сейчас. Фото пресс-службы предприятия

В первую очередь компания выполнила наиболее сложные работы – установка светильников во дворах и межквартальных проездах. «А там свои сложности – то автомобили возле опоры припаркованы, и «вышку» не подогнать, то старый фонарь буквально «прикипел» к опоре, да еще и представляет из себя какое-то чудо техники, сделанное непонятно кем и на коленке» - говорит Скачков.

Старые и новые фонари. Фото пресс-службы предприятия

Все работы будут завершены до 27 ноября. В Соликамске заменят порядка 3700 светильников, установят 12 новых точек освещения. Будет создана новая система учета потребления электроэнергии, а также развернута сеть LoraWAN для управления наружным освещением города. В будущем эта сеть может быть использована администрацией Соликамска для внедрения дополнительных сервисов в рамках федерального проекта «Умный город».

Напомним, энергосервисный контракт между ПАО «Пермэнергосбыт» и администрацией Соликамска был заключен 26 сентября. Главной особенностью проекта является то, что реализован он будет без использования бюджетных средств. Все расходы по установке нового оборудования ПАО «Пермэнергосбыт» берет на себя. Компенсировать исполнителю затраты администрация Соликамска будет постепенно, в течение шести лет, за счет экономии от резкого снижения потребления электроэнергии уличными светильниками.

Согласно договору, после реализации проекта объем потребления электроэнергии сократится на 65%. В течение шести лет 95% сэкономленных благодаря этому средств бюджета будут направляться на компенсацию расходов исполнителя. А не позднее декабря 2025 года выплата средств завершиться, и все сэкономленные деньги будут оставаться в бюджете города.

«Энергосервисный контракт – это уникальный механизм, позволяющий муниципалитетам полностью модернизировать систему уличного освещения без каких-либо прямых бюджетных расходов. В течение шести лет расходы бюджета за свет на улицах будут находиться на прежнем уровне, а на седьмой год – резко снизятся. И шесть лет – это предельный срок компенсации расходов, возможно, он будет меньше» - говорит Олег Скачков.