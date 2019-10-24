Осенние каникулы-2019 в Перми: куда можно пойти с ребенком

Подходит к концу первая четверть. Заботливые мамы и папы начинают решать, чем занять своего школьника в осенние каникулы и куда с ребенком можно сходить в Перми. Мы изучили афишу на предстоящие дни и публикуем, что интересного произойдет в городе в предстоящие дни.

Органный концертный зал пермской Филармонии

Концерт «Конференция зверей» 6+

1 ноября, цена от 250 рублей.

Это сказка об удивительных животных, которые хотели помочь людям жить мирно. Расскажет ее мастер художественного слова, актер пермского Театра-Театра, народный артист России Владимир Гинзбург.

Концерт «Кот в сапогах» на новый лад»

2 ноября, цена от 250 рублей.

Кто не знает сказку «Кот в сапогах»? Музыкальную версию этой сказки представит пермским слушателям органистка Мария Блажевич в программе «Кот в сапогах» на новый лад». Она исполнит концерт для органа «Преступление кошки» (Der Katzenkrimi) по мотивам сказки братьев Гримм, автор музыки – композитор и органистка из Германии Кристиана Мишель-Остертун. Расскажет сказку мастер художественного слова, актер Пермского Театра-Театра, народный артист России Владимир Гинзбург.

Пермский академический Театр-Театр

3 ноября Спектакль «Бременские музыканты» 6+

Пермь, ул. Ленина, д. 53

Блистательный семейный мюзикл «Бременские музыканты» — стилизация под эпоху викторианской Англии, сказочный мир без электричества: механические роботы, паровые двигатели, локомотивы и корабли-дирижабли. Старая добрая сказка о любви и дружбе представлена как грандиозное шоу в оригинальной стилистике стимпанка и не менее оригинальном жанре мюзикла. Это уникальная возможность совершенно по-новому взглянуть на знакомых и любимых «Бременских музыкантов». Спектакль предназначен для семейного просмотра и пробуждает в душах мам и пап тёплые воспоминания детства, а для детей станет настоящим незабываемым приключением.

Детский центр «Октябрь»

Комсомольский проспект, 46.

Ждет всех, кто любит активный отдых. Три этажа развлечений, 140 интерактивных аттракционов, увлекательные квесты, атмосфера детства и вкусные угощения в кафе ждут посетителей каждый день с 10.00 до 21.00, в понедельник с 14.00 до 21.00.

При оплате онлайн действует скидка 5 %. В выходные при покупке билета можно бесплатно посетить все мероприятия выходного дня. Посещение всех этажей от 5 лет и взрослых.

Конкурс изобразительного искусства

Пермь, ул. Петропавловская, 25.

С 16 октября по 1 ноября, вход свободный 6+

В Пермском государственном институте культуры уже восьмой раз проводится международный многожанровый конкурс им. А. Немтина. В номинации «Изобразительное искусство» конкурс пройдет впервые.

87 конкурсантов – учащихся детских школ искусств, студентов вузов и сузов, а также профессиональных художников – представят свои работы международному жюри в двух направлениях: «Живопись» и «Графика».

Театр кукол

26 и 27 октября Золушка 0+ 13:30 Малый зал от 5 лет

27 октября Мастер-класс "Песочная сказка" 6+ 16:00 Малый зал

31 октября и 1 ноября Премьера: Не любо—не слушай 12+Большой зал от 12 лет

3 ноября Аленький цветочек 6+ 13:30 Большой зал от 6 лет