Осенние каникулы-2019 в Перми: куда можно пойти с ребенком
Подходит к концу первая четверть. Заботливые мамы и папы начинают решать, чем занять своего школьника в осенние каникулы и куда с ребенком можно сходить в Перми. Мы изучили афишу на предстоящие дни и публикуем, что интересного произойдет в городе в предстоящие дни.
Органный концертный зал пермской Филармонии
Концерт «Конференция зверей» 6+
1 ноября, цена от 250 рублей.
Это сказка об удивительных животных, которые хотели помочь людям жить мирно. Расскажет ее мастер художественного слова, актер пермского Театра-Театра, народный артист России Владимир Гинзбург.
Концерт «Кот в сапогах» на новый лад»
2 ноября, цена от 250 рублей.
Кто не знает сказку «Кот в сапогах»? Музыкальную версию этой сказки представит пермским слушателям органистка Мария Блажевич в программе «Кот в сапогах» на новый лад». Она исполнит концерт для органа «Преступление кошки» (Der Katzenkrimi) по мотивам сказки братьев Гримм, автор музыки – композитор и органистка из Германии Кристиана Мишель-Остертун. Расскажет сказку мастер художественного слова, актер Пермского Театра-Театра, народный артист России Владимир Гинзбург.
Пермский академический Театр-Театр
3 ноября Спектакль «Бременские музыканты» 6+
Пермь, ул. Ленина, д. 53
Блистательный семейный мюзикл «Бременские музыканты» — стилизация под эпоху викторианской Англии, сказочный мир без электричества: механические роботы, паровые двигатели, локомотивы и корабли-дирижабли. Старая добрая сказка о любви и дружбе представлена как грандиозное шоу в оригинальной стилистике стимпанка и не менее оригинальном жанре мюзикла. Это уникальная возможность совершенно по-новому взглянуть на знакомых и любимых «Бременских музыкантов». Спектакль предназначен для семейного просмотра и пробуждает в душах мам и пап тёплые воспоминания детства, а для детей станет настоящим незабываемым приключением.
Детский центр «Октябрь»
Комсомольский проспект, 46.
Ждет всех, кто любит активный отдых. Три этажа развлечений, 140 интерактивных аттракционов, увлекательные квесты, атмосфера детства и вкусные угощения в кафе ждут посетителей каждый день с 10.00 до 21.00, в понедельник с 14.00 до 21.00.
При оплате онлайн действует скидка 5 %. В выходные при покупке билета можно бесплатно посетить все мероприятия выходного дня. Посещение всех этажей от 5 лет и взрослых.
Конкурс изобразительного искусства
Пермь, ул. Петропавловская, 25.
С 16 октября по 1 ноября, вход свободный 6+
В Пермском государственном институте культуры уже восьмой раз проводится международный многожанровый конкурс им. А. Немтина. В номинации «Изобразительное искусство» конкурс пройдет впервые.
87 конкурсантов – учащихся детских школ искусств, студентов вузов и сузов, а также профессиональных художников – представят свои работы международному жюри в двух направлениях: «Живопись» и «Графика».
Театр кукол
26 и 27 октября Золушка 0+ 13:30 Малый зал от 5 лет
27 октября Мастер-класс "Песочная сказка" 6+ 16:00 Малый зал
31 октября и 1 ноября Премьера: Не любо—не слушай 12+Большой зал от 12 лет
3 ноября Аленький цветочек 6+ 13:30 Большой зал от 6 лет
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