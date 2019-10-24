В Березниках при поддержке «Азота» состоялся городской конкурс профориентации среди детей «Skill me!»

Представители филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняли участие в открытом городском конкурсе по формированию профессиональных компетенций у учащихся начальной ступени обучения «Skill me!». Мероприятие состоялось в березниковской гимназии №9.

Накануне прошел заочный этап городского конкурса. Дети и родители подготовили рисунки, фотографии и поделки, связанные с профессиональной деятельностью родителей на предприятиях. Представленные работы оценивало компетентное жюри – представители градообразующих предприятий города. Результаты заочного этапа конкурса будут известны 26 октября.

Городской конкурс начался с «Неконференции» – открытого диалога представителей градообразующих предприятия со школьниками и их родителями. Учеников интересовала социальная политика предприятий, использование современных инновационных технологий на производстве. Поступали вопросы об экологии, сотрудничестве с высшими учебными заведениями и возможностях карьерного роста на крупном промышленном предприятии. Личным опытом поделилась Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- На «Азоте» работаю 30 лет, пришла сюда химиком-технологом. Сейчас занимаю руководящую должность. Для молодых и инициативных специалистов в компании «УРАЛХИМ» существует программа преемственности. Достаточно подать заявку на участие в программе и пройти необходимое тестирование. В результате разносторонней оценки мы получаем подробный отчёт, который позволяет оценить перспективы профессионального развития и спланировать карьеру участника программы на ближайшую перспективу.

Фото пресс-службы предприятия

После «Неконференции» все участники мероприятия разделились по конкурсным площадкам: «технолог», «химик», «шахтер», «металлург», «эколог». Юных экологов оценивала Оксана Таланкина - заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по экологии - начальник отдела. Конкурсанты решали практические задания в области сортировки мусора, защиты водных объектов и заботы об окружающей среде. Лидерами на рабочей площадке «эколог» стали семьи Корнеевых (МАОУ гимназия № 9), Глуховских (МАОУ СОШ № 16), Русиновых (МАОУ СОШ № 11).

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» по экологии - начальник отдела:

- В Березниках это первый профориентационный конкурс, ориентированный на детей. Хорошо, что уже в юном возрасте они задумались о своей будущей профессии.

Вопросам экологии наше предприятие всегда уделяло и будет уделять особое внимание. У нас действуют уникальные биологические очистные сооружения, мы устанавливаем оборудование, соответствующее всем требованиям природоохранного законодательства, ежегодно предоставляем экологический отчет. Наша молодежная организация «Лига лидеров» принимает активное участие во всех городских, краевых и всероссийских мероприятиях, организует субботники, реализует проекты. К примеру, в этом году - 110 лет со дня рождения ученого-озеленителя Валентина Миндовского. И мы реализуем проект «Город-сад. Наследие». Он направлен на сохранение зеленого ожерелья города и воспитание экологически грамотного отношения к природе среди горожан.