2019-10-23T09:03:13+03:00
Общество

Праздник для новоселов состоялся в ЖК «Мотовилихинsky»

На мероприятии поздравили новоселов дома по Гашкова, 53
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Фото компанииФото компании
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Холодная погода – не помеха веселью! Новоселы дома по ул. Гашкова, 53 собрались на свой первый праздник двора, чтобы познакомиться с соседями и вместе отметить приятное событие - заселение.

Фото компании

Фото компании

АО «СтройПанельКомплект» уделяет большое внимание поддержке традиций добрососедства. И одна из таких традиций – праздники двора, которые неизменно собирают вместе жителей самых разных возрастов.

20 октября жители комплекса «Мотовилихинsky» поздравляли новоселов, недавно получивших ключи от квартир по ул. Гашкова, 53. Веселье проходило на баскетбольной площадке, которая уже успела стать излюбленным местом для активных прогулок у детворы и родителей.

Фото компании

Фото компании

Конкурсами и подвижными играми гостей развлекали символы домашнего уюта – домовенок, собака и, конечно, любимый многими пермяками котик СПК. Для всех желающих на площадке работали аквагрим и фотозона – и это сделало мероприятие еще более ярким.

В конкурсах участвовали не только дети, но и их родители. Самые активные взрослые смогли выиграть сладкие подарки от СПК – для теплого семейного чаепития. Новоселы получили приятные сувениры, а все гости - сладкое угощение.

Фото компании

Фото компании

Приобретая квартиры в жилых комплексах от АО «СтройПанельКомплект», наши новоселы получают не только качественное и комфортное жилье. Они становятся частью дружного сообщества, в котором есть всё необходимое для жизни – комфортная среда, развитая инфраструктура и, конечно, замечательные соседи!

Для удобства покупателей в жилых комплексах работают офисы продаж застройщика. Здесь вы можете посетить с экскурсией строящийся дом, выбрать планировку, оценить инфраструктуру и функциональность внутридворового пространства.

- Офис продаж ЖК «Медовый», д. Кондратово, ул. Красавинская, 1, офис. 2

- Офис продаж ЖК «Белые росы», п. Фролы, ул. Весенняя, 20, офис 118.

- Центральный офис продаж: ул. Монастрыская, 12 б.

Узнайте подробности по тел: 8 (342) 214–05–11

В жилых комплексах «СтройПанельКомплект» комфортно всем поколениям вашей семьи!

Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте наш.дом.рф и www.spk.perm.ru

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

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