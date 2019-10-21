2019-10-21T21:41:49+03:00
Происшествия

«Поругалась с бывшим мужем и убежала». В Перми пропали мама с 6-летним сыном

На следующий день мальчик не пришел в садик, а женщина не вышла на работу
Екатерина ГАСПЕР
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Маму с сыном ищет полиция. Фото: семейный архивМаму с сыном ищет полиция. Фото: семейный архив
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В Перми разыскивают 35-летнюю Светлану Суслову и ее 6-летнего сына Владимира Липина (2013 года рождения). Женщина с ребенком выехали домой из микрорайона Юбилейный в микрорайон Кислотные дачи вчера, 20 октября, в районе 9 вечера. Но домой они так и не приехали. Телефон у Светланы выключен.

На женщине был светлый пуховик, с собой – голубая сумка с темно-бежевым полушубком. На фотографии у Светланы темные волосы, но сейчас она блондинка с рыжеватым оттенком, волосы вьются (сделан карвинг). Сын Владимир в день пропажи был одет в белый пуховик и серую шапку.

Родственники уже написали заявление в полицию. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мамы и сына, просят сообщить по телефону 02 (с сотового 102).

- Вчера Светлана ушла от меня, на какой транспорт села, я не знаю, но она пошла в сторону остановки, - сообщила в соцсетях ее сестра Татьяна. – Больше ее никто не видел. Собиралась домой, но до дома не доехала. Все их потеряли.

Татьяна рассказала «Комсомолке», что сестра с племянником были у нее в гостях. Сама Светлана живет на Кислотных дачах с мамой, а ребенок – со свекровью на Юбилейном, где находится садик. Под вечер за сыном пришел бывший муж Светланы и отец ребенка Сергей. У бывших супругов произошел конфликт – Светлана была против, чтобы он водил сына к своей новой девушке.

- Он вышел с Вовой на улицу, а сестра побежала за ними, - вспоминает Татьяна, еле сдерживая слезы. – Она начала кричать, что у нее забирают ребенка. Мимо проходила компания парней, они остановили Сергея. Сестра схватила сына и убежала. Сергей позвонил мне и спросил, вернулись ли они. Но их не было. Я побежала на улицу искать их. Подумала, что уехали домой на Кислотные дачи, но мама сказала, что они не приезжали. Я обзвонила всех знакомых, но нигде их нет. В садик сегодня Вова не пришел, сестра не вышла на работу. А у нее сегодня должна была быть смена, она работает продавцом. Раньше она так никогда не пропадала, мы не ссорились.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому информацию о розыске мамы с сыном подтвердили, заявление поступило сегодня, 21 октября. Сейчас проводятся розыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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