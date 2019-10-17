2019-10-17T14:06:35+03:00
Общество

«Будем чистить и посыпать тротуары не вручную». В мэрии Перми пообещали избежать ошибок при подготовке к зиме

Снегопад и гололед синоптики прогнозируют уже в эти выходные
Андрей МАТЛИН
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Нам обещают, что посыпать тротуары вручную не придется.Нам обещают, что посыпать тротуары вручную не придется.Фото: Кристина ОЛЕЙНИК
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Метеорологи предупредили, что в эти выходные на Пермь может обрушиться настоящий снегопад. Снежная крупа с неба, впрочем, уже сыпалась.

А готовы ли к неизбежному приближению сезонных погодных причуд наши дорожники? Не получится ли так, что зима вновь придет к нам нежданно?

- На этот раз мы учли ошибки прошлых лет, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) зам.начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников. - Все подрядные организации уже готовы к зимнему содержанию улиц города. Заказчики, а это 8 районных МКУ «Благоустройство», проверяют наличие у них противогололедных материалов и готовность техники. Следят, чтобы первый выпавший снег не оказался неприятным сюрпризом. И все дорожные службы смогли оперативно предотвратить образование гололеда.

Справляться с погодными неурядицами в Перми, по словам Сергея Красильникова, будут 360 единиц специализированной дорожной техники.

- Планируется обновление ее парка, - проинформировал он. - Половина новой техники уже пришла в Пермь, оставшаяся часть поступит до конца октября. Мы постараемся избежать прошлых ошибок: в первую очередь, закупалась малогабаритная техника, которая сможет «подобраться» к тротуарам и парковочным карманам. Также мы приобретаем для тротуаров специальные распределители противогололедных материалов. Раньше их приходилось разбрасывать и сметать вручную. Сейчас это будет осуществляться механизировано с помощью прицепного оборудования. И все будет происходить гораздо быстрей, обработка пешеходных зон будет более качественная.

В дорожном ведомстве ориентируются на то, что в ближайшие дни в Перми по ночам будет отрицательная температура, а днем - положительная. Но настоящую зиму пока не ждут.

- Мы ожидаем, что постоянный снежный покров у нас ляжет только в ноябре, - объяснил Сергей Красильников. - Тем не менее, сейчас организовано круглосуточное дежурство, в котором участвуют директора подрядных организаций и закрепленные за каждым районом города кураторы от муниципальных учреждений благоустройства. Мы постоянно анализируем прогнозы синоптиков и готовы к первым снегопадам. Все дорожные машины уже стоят наготове, загруженные противогололедными материалами. И выйдут на пермские улицы при первых признаках гололеда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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