В Перми открыли двухстороннее движение на улице Революции

- Улица Революции перекрыта, там не проехать, - предупредил таксист, когда я назвала адрес.

Но водитель отстал от жизни - со вторника, 15 октября, на участке от улицы Сибирской до Компроса движение открыто полностью. Теперь автомобили спокойно ездят по двум полосам в оба направления.

Ремонт улицы Революции начался, напомним, в конце прошлого года. За это время на участке поменяли подземные коммуникации, расширили проезжую часть, а вдоль парка Горького и стадиона «Юность» проложили новенький тротуар. Осталось только установить дорожные знаки и наладить светофоры.

Но трамвайные рельсы, которые в перспективе должны соединить Центральный рынок с улицей Сибирской, будут уложены только в будущем году.

- Прокладку трамвайных путей на этом участке планируется завершить в 2020 году, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». - Из-за сложности изготовления стрелочные переводы для новых путей будут делать на протяжении всей зимы, и только весной подрядчик приступит к их монтажу.

Рельсы будут укладывать по специальной бесшумной технологии - на бетонном основании.

- Новая конструкция трамвайных путей обеспечивает плавность хода трамваев, снижает вибрационную нагрузку и ведет к дополнительному снижению шума при движении, - рассказал глава Перми Дмитрий Самойлов.

А вот на участке улицы Революции - от улицы Куйбышева до Компроса - ремонтные работы в полном разгаре. Там отключили старый газопровод и запустили новый. Подрядчик начал укладывать основание под дорожное покрытие. По планам, движение на этом участке откроется в конце года. Причем оно станет двусторонним, так как ширина проезжей части будет увеличена. Благодаря этому у водителей появится возможность поворачивать с Комсомольского проспекта на улицу Революции в сторону рынка. Это скажется и на движении общественного транспорта.

- Было проведено транспортное моделирование, которое показало, что увеличится спрос на движение в сторону рынка с улицы Сибирской, - отметил Дмитрий Самойлов. - Сейчас просчитывается вариант, при котором автобусы, идущие со стороны рынка, которые ранее поворачивали с улицы Революции на Комсомольский проспект, могут быть перенаправлены на улицу Пушкина. А по улице Революции будут запущены маршруты, которые напрямую выйдут на бульвар Гагарина (сейчас автобусы до бульвара Гагарина идут по Южной дамбе).