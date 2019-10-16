2019-10-16T12:24:07+03:00
Общество

«Дубай, Прага, Хайнань». 4 зарубежных города, куда из Перми можно улететь прямым рейсом

Купить билет можно уже сейчас
Лилия Абибулаева
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За 2019 года пермский аэропорт увеличил количество прямых рейсовЗа 2019 года пермский аэропорт увеличил количество прямых рейсов
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Лететь в отпуск без пересадки всегда намного приятнее. За 2019 года пермский аэропорт увеличил количество прямых рейсов, а также появились новые направления.

Дубай

На улице становится все холоднее, зима приближается, а хочется тепла и солнца. Очень кстати в пермском аэропорту открыли второй рейс в жаркий Дубай. Вылет будет осуществлять компания "Royal Flight". Первый рейс назначен на 27 октября. Однако количество вылетов месяц будет меняться. Так, в ноябре планируется совершить четыре полета, в декабре будет один рейс, а в январе и феврале - два, а в марте снова 4. Время в пути составит 5:25. Также из Перми в Дубай можно улететь на самолете авиакомпании "Azur Air".

Хайнань

С 31 октября пермяки смогут прямым рейсом улететь на еще один курорт - Хайнань. Чартерные рейсы будет выполнять авиакомпания «AZUR air» туроператор выступает «Anex Tour». Планируется, что вылеты из Перми в город Санья будут выполняться раз в неделю на авиалайнере Boeing 767-300.

Анталья

Со 2 августа авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила чартерные рейсы по маршруту Пермь - Анталья – Пермь. Каждую пятницу можно улететь в теплую Турцию. Вылет из Перми в 2.40, из Антальи - в 19.00. Время в пути - 4 часа 30 минут.

Прага

С 18 сентября из Перми открыты прямые вылеты в Прагу. Маршрут субсидируется из бюджета Пермского края. На эти цели выделено 44 миллиона рублей. В столицу Чехии самолет летет два раза в неделю, по средам и субботам. Вылеты из Перми в 15.20, из Праги - в 7.05. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Первый рейс состоится 18 сентября. Полеты запланированы вплоть до 25 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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