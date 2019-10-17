Экскурсия на строящийся объект поможет определиться с выбором квартиры в Перми 2019

Специалисты отдела продаж АО «СтройПанельКомплект» регулярно проводят экскурсии для покупателей. Менеджеры знакомят гостей с объектами, рассказывают о характеристиках планировочных решений и технологиях строительства, подбирают выгодную программу покупки. Весь комплекс услуг можно получить в одном месте – от знакомства с объектом до оформления заявки на ипотечное кредитование и заключения договора.

Фото пресс-службы "СПК"

Покупателей квартир от «СтройПанельКомплект» ждут в отделах продаж ЖК «Медовый» (ул. Красавинская, 1, офис 2) и ЖК «Белые росы» (ул. Весенняя, 20, офис 118).

Посмотреть жилые комплексы приезжают целыми семьями. Пока родители знакомятся с планировками на строительном объекте, дети могут интересно провести время в игровой зоне отдела продаж или погулять на уютных детских площадках в жилом квартале.

Фото пресс-службы "СПК"

Все гости отмечают функциональное и комфортное внутридворовое пространство, просторные парковки, насыщенную инфраструктуру комплексов. Нецентральные районы позволяют наслаждаться тишиной, гармонией и экологичностью пространства, вместе с тем не отнимая много времени на дорогу до центра.

Приезжайте и оцените атмосферу комплекса, чтобы сделать уверенный выбор. Мы будем рады видеть гостей экскурсии в числе новоселов и сделаем все, чтобы жизнь в новой квартире стала комфортной и приятной!

Телефон отдела продаж (342) 214-05-11

Фото пресс-службы "СПК"

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и

www.spk.perm.ru

Застройщик АО «СтройПанельКомплект»