2019-10-16T05:41:42+03:00
Общество

Из-за тяжелого заболевания 7-летняя девочка не может ходить и разговаривать

У многодетной пермской семьи нет денег на медицинское оборудование для нее
Андрей МАТЛИН
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Кате Кутявиной нужна наша помощь. Фото: фонд "Дедморозим".Кате Кутявиной нужна наша помощь. Фото: фонд "Дедморозим".
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У 7-летней пермячки Кати Кутявиной – шестеро братьев и сестричек. Она не самая младшая из них, но папа и мама уделяют больше всего внимания именно ей.

Дело в том, что девочка родилась очень больной. У нее с самого рождения обнаружились множественные пороки сердца.

- Ей нравится слушать музыку, наши голоса, она тогда улыбается, - рассказывает ее мама.- Она очень любит, когда мы берем ее за руку, разговариваем с ней.

Но вот сама Катя говорить не может. И на ножках не держится. Может только сидеть, да и то, если ее поддерживать.

Можно ли как-то помочь девочке?

- Доктора Службы качества жизни, которые помогают родителям ухаживать за Катей, говорят, что ей очень пригодились бы пульсоксиметр, портативный аспиратор, фильтры, зонды и шприцы, - объясняют в пермском благотворительном фонде «Дедморозим». – Но, к сожалению, такое медицинское оборудование, как и расходные материалы для него, не предоставляется за счет бюджета. А весь комплект стоит 88 тысяч рублей. Таких свободных денег в многодетной семье, где воспитывается шесть малышей, попросту нет. Однако совершить чудо для Кати, согласитесь, по силам нам с вами.

Для того, чтобы перечислить посильный взнос для Кати Кутявиной, достаточно перейти на страничку фонда по следующей ссылке https://dedmorozim.ru/campaign/katya-kutyavina/#donation

Можно также рассказать о Кате своим друзьям, чтобы помощь к девочке пришла как можно скорей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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