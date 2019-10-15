Нужно составить завещание? Тогда вам - к нотариусу!

- Мария Николаевна, можно ли сказать, что наследственное право – одна из самых сложных подотраслей в юриспруденции?

- Вернее сказать – специфичной. Особенности у наследственного права есть, и они серьезные. Например, в отличие от договорных конструкций, где все субъекты живы, в наследственном праве одного субъекта, увы, рано или поздно не будет. Или уже нет, а завещание, воля, которую нужно исполнять, есть…

- Давайте поясним: какую волю может удостоверить нотариус в завещании? На что вообще можно распространить волю в завещании?

- Разберемся со всем по порядку. Есть два пути. Путь первый, если Вас устраивает, чтобы все решало государство. Есть определенный законом порядок наследования, расписаны пропорции и так далее. Если эта история - про Вас, такой подход считаете подходящим, тогда вообще не надо заниматься наследственным планированием. Это не значит, что такой подход плохой, он предусмотрен законом.

До недавнего времени другим путем было составление обычного классического завещания – когда вы приходите к нотариусу и говорите: «я хочу распорядиться на случай смерти своим имуществом так-то и так-то», причем документально прописываете получателей. И интерес к наследственному праву объясним, хотя ведь на заре советской власти была попытка его отменить…

- Но его очень быстро вернули…

- Не то слово быстро – чуть ли не через неделю! Ведь не бывает такого, чтобы имущество никому не принадлежало…

- Вернемся в сегодняшние юридические и исторические реалии…

- Давайте. Законодатель в нашей стране достаточно чутко реагирует на течение жизни и предъявляемые ей требования. Например, сейчас появилась возможность нотариального удостоверения совместной воли супругов. Раньше по закону выяснять и устанавливать отсутствие пороков воли нотариус обязан сохраняя тайну, то есть воля каждого супруга устанавливаласься отдельно, без присутствия второго супруга, хотя мы и понимаем, что дома они могли эту самую волю неоднократно обговаривать. Сначала наш законодатель разрешил присутствовать второму супругу при удостоверении завещания наравне со свидетелем. При этом супруг должен понимать, что несет ответственность по закону за сохранение этой тайны.

Сейчас законом предоставлена возможность составить одно общее, а точнее совместное завещание супругов. В этом завещании супруги могут по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом.

- А еще какие-то новые веяния в наследственном праве сегодня есть?

- Это формирование так называемых наследственных фондов. Речь идет о передаче дел своим отпрыскам деловыми людьми, своего рода династийном продолжении дела. Тут много нюансов, но очень важно, что наследственные фонды как инструмент позволяют наследодателю определять: а готов ли наследник к тому, чтобы вступить в права наследования.

- Другое нововведение — это возможность передачи наследства не по завещанию, а по заключенному при жизни с наследниками наследственному договору. В договоре наследодатель определяет круг наследников и порядок перехода прав на его имущество после его смерти к пережившим сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию.

- И завершая тему составления завещаний, хотя, по моему, ее очень сложно завершить…

- Да, о завещаниях можно рассказывать долго. Важно знать: совместные завещания, завещания об учреждении наследственных фондов и наследственные договоры можно составить и удостоверить только у нотариуса. Он проведет все необходимые по закону действия, убедится в том, что нет пороков воли. Словом, добро пожаловать к любому нотариусу, в любую нотариальную контору, где вам это будет удобно!

- Можно ли получить бесплатную консультацию в Нотариальной палате Пермского края?

- По любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04.Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/ или в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/notary59 и на Facebook https://www.facebook.com/notary59/