2019-10-14T14:29:40+03:00
Общество

Филиал «Азот» помог с обустройством детской поликлиники

Закуплены пеленальные столики и стул для кормления
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» оказал финансовую поддержку в обустройстве комнат отдыха детской поликлиники им. Вагнера. Для удобства малышей и их родителей на первом этаже больницы появились мягкие диваны, детская игровая зона, комната матери и ребенка.

На первом этаже поликлиники расположился пункт выдачи молочных смесей, справок, кабинет «Здоровое детство», комната матери и ребенка. Закуплены пеленальные столики, стул для кормления, установлен аппарат, обеззараживающий воздух. В то время, когда родители получают детские смеси, в детской игровой малыши находят для себя увлекательные занятия.

Фото пресс-службы предприятия

Фото пресс-службы предприятия

Изменения оценила Юлия Кусова – заместитель директора филиала «Азот» по правовым вопросам, заместитель председателя березниковской городской Думы, член общественного совета при краевой больнице им. Вагнера:

– Я уверена, что комната матери и ребенка должна быть в больнице. У мам есть возможность кормить малышей в отдельном помещении, в котором предусмотрено всё необходимое. Для детей созданы комфортные условия пребывания в поликлинике. Я рада, что филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» внес свой вклад в благое дело.

Главный врач «Краевой больницы им. Вагнера» Михаил Суханов, подчеркнул, что ремонт и благоустройство здания выполнены с учетом требований САНПИНа. В скором времени в новом помещении для отдыха появится электронное табло, где родители будут узнавать свою очередь к врачу.

Фото пресс-службы предприятия

Фото пресс-службы предприятия

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