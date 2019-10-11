В Прикамье снизилось число производственных травм

В Пермском региональном отделении Фонда социального страхования РФ состоялся «круглый стол», посвященный трудовой реабилитации после несчастных случаев на предприятиях и новым подходам в профилактике производственных травм. В обсуждении приняли участие управляющий региональным отделением Фонда Галина Токарева, заместитель управляющего Сергей Епанов, начальник отдела страхования профессиональных рисков Любовь Шардина, руководитель пресс-службы Юлия Федосеева.

На «круглом столе» было много интересной информацииФото: Василий Вахрин

Удобный способ подать заявление

Сергей Eпанов рассказал об изменениях в законодательстве об обязательном социальном страховании. Так, в следующем году у работодателей появится возможность подать заявление и документы на получение средств на профилактику производственного травматизма через офисы МФЦ. Также это можно сделать привычными способами – непосредственного в отделении Фонда по месту регистрации на личном приеме, почтовым отправлением или в электронной форме через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

- Мы стараемся создать как можно больше заинтересованности у работодателей в улучшении условий труда и, тем самым, снизить профессиональные риски, - говорит Сергей Eпанов. – Для этого существует система скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, с этого года у работодателей появилась возможность направлять до 30 % от сумм страховых взносов на финансирование профилактических мер, перечень которых также расширился. Теперь эти средства можно использовать на санаторно-курортное лечение работников - «предпенсионеров». Но, к сожалению, этой возможностью в текущем году воспользовались далеко не все страхователи, а ведь на невостребованные средства можно было оправить в санатории ещё более 1000 работников.

Если избежать травматизма на рабочем месте не удалось, то пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. В первую очередь, это пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем или профессиональным заболеванием, единовременная и ежемесячные страховые выплаты. Также оплачиваются дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

В обсуждении приняли участие юнкорыФото: Василий Вахрин

Индивидуальный план для каждого

Настоящими помощниками для пострадавших и их семей становятся реабилитационные менеджеры, которые начинают работать с гражданами уже в лечебном учреждении, общаются с людьми и их родственниками.

- Они оказывают психологическую и правовую поддержку пациентам, работают с представителями медицинской организации, отслеживая весь спектр оказанных услуг, в том числе высокотехнологичную помощь, - рассказывает Любовь Шардина. – Также за последнее время наши подопечные прошли лечение в медицинских центрах Кургана, Екатеринбурга, Ростова, Москвы и реабилитационное лечение в центрах Фонда Тараскуль и Вятские Увалы. Результаты очень хорошие – 70 процентов тяжело пострадавших вернулись к труду.

Специалисты отделения Фонда работают в рамках проекта «Персональный информационный навигатор» (ПИН), который был запущен в этом году. Его задача – своевременное и полное информирование людей, пострадавших в результате несчастного случая на производстве. Каждому человеку готовится индивидуальный план, в котором указаны конкретные сроки замены технических средств реабилитации или протезно-ортопедических изделий в текущем году.

С докладами выступили представители Пермского отделения Фонда социального страхованияФото: Василий Вахрин

Способ получения информации можно выбрать тот, который наиболее удобен – по телефону, по электронной почте или почте обычной, через смс-сообщение. Это позволяет упростить процесс предоставления технических средств реабилитации и повысить уровень информированности получателей услуг Фонда.

ПИН упорядочивает не только нашу работу, но и у получателей государственных услуг есть понимание, что и когда им нужно делать, куда обращаться,- считает Л. Шардина

С августа этого года также изменился порядок подачи заявления на единовременную и ежемесячные страховые выплаты. Теперь заявление и документы могут быть предоставлены в любое отделение Фонда социального страхования, независимо от места жительства. Это можно сделать лично в отделении, а можно подойти в МФЦ, также можно отправить их по почте или в электронной форме, заполнив специальную форму в личном кабинете на Едином портале.

Перечень документов не изменился.

Присутствующим продемонстрировали флэш-игру, которая помогает пострадавшим работникам разобраться в необходимых вопросахФото: Василий Вахрин

Всесторонняя помощь

В 2018 году в Пермском крае произошло 100 тяжелых несчастных случаев на производстве. Для сравнения – в 2002 году их было 497, в 2007 – 243, в 2012 – 133. Было оплачено лечение на сумму более 10 миллионов рублей. 44 застрахованных в период временной нетрудоспособности получили реабилитационное лечение в центрах Фонда. По итогам выздоровление наступило у 54 человек, в 10 случаев установлен процент утраты трудоспособности, зарегистрировано 12 случаев летального исхода, 23 человека продолжают лечение.

В целом на обеспечение пострадавших от производственных травм в Прикамье в 2018 году было направлено почти 850 миллионов рублей, большая часть – около 750 миллионов – это единовременные и ежемесячные страховые выплаты. Также деньги были выделены на медицинскую, социальную, профессиональную реабилитацию, в том числе на компенсацию за самостоятельно купленные лекарства и технические средства, путевки в санатории. 29 человек получили ключи от новых автомобилей.

Заместитель управляющего Пермского отделения Фонда социального страхования Сергей Епанов рассказал об изменениях в законодательствеФото: Василий Вахрин

«Поверить в себя»

Уже второй год в Прикамье реализуется проект «Поверь в себя!». Он направлен на трудоустройство людей, которые пострадали на производстве.

- Проект масштабный, крупный, - сообщает Юлия Федосеева. – Мы стремимся вернуть людей в общество, обеспечить им равные права и возможности, показать им, как вести независимый образ жизни и пройти адаптацию, а также привлечь социально ответственные предприятия к решению этой проблемы.

Если медицинская реабилитация требует участия в основном только двух сторон – пациента и врача, то социальная реабилитация намного сложнее, требует понимания от общества, участия в этом процессе специализированных учреждений и структур. После лечения и восстановления человеку необходимо освоиться в новом статусе, быть максимально самостоятельным.

Пострадавшие на производстве люди могут пройти профессиональную переподготовку, после чего им оказывают содействие в дальнейшем трудоустройстве. Например, трое первых участников проекта прошли стажировку и устроились на работу в пермское отделение компании «Nestle». Сейчас Пермское отделение Фонда социального страхования ведет переговоры по другим пострадавшим, в том числе, и с другими предприятиями.

Например, один из участников проекта получил серьезную травму глаз во время работы на нефтяном месторождении, где произошла авария – взрыв техногенного характера. Молодой мужчина оказался практически незрячим. Несмотря на это он не потерял веру в себя, во многом ему помогли реабилитационные менеджеры Фонда, которые поддержали его желание получить второе образование – юриспруденцию. Мужчина поступил в Пермский государственный научно-исследовательский университет. Его жизнь изменилась в лучшую сторону – у него появилась любимая девушка и новая работа. Он стал индивидуальным предпринимателем и занялся изготовлением мебели, а позже трудоустроился в правовой отдел крупной компании.