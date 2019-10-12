Милые хвостатые участники Выставки собак в Перми

В субботу, 12 октября на Пермской ярмарке открылась Выставка собак всех пород. Здесь представлено более 60 стендов с различными породами: самоедская собака, вельш корги, японская акита, норботтенский шпиц, бивер, муди - венгерская овчарка, курчавошорстный ретривер и множество других.

Посетители могут не только познакомиться с особенностями породы, но и приобрести себе верного друга.

Охотничий терьер Дана

Немецкий охотничий терьер.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Универсальная охотничья норная собака. Ее специализация – лиса и барсук, но можно охотиться с ней на лося, кабана или птицу.

Муди - венгерская пастушья овчарка и немецкий шпиц

Муди - венгерская пастушья овчарка и немецкий шпицФото: Алена ОВЧИННИКОВА

Обе собаки – великолепные спортсмены, занимаются аджилити. Послушные, умные.

Якутская лайка Дина

Якутская лайкаФото: Алена ОВЧИННИКОВА

Ездовая и охотничья порода. Ласковая, никогда не проявляет агрессии. Часто ее так и называют - собака-улыбака.

Сибирская хаски Тиса

Сибирские хаски со своей хозяйкой.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Собака с характером, перчинкой. Любит копать ямы. Сибирские хаски – стайная порода, поэтому заводить их нужно не одну, а лучше две или 3-4. В целом, эта порода для активных людей, так как этим питомцам требуется нагрузка: летом – плавание, зимой – прогулки по два-три часа. Ну и, конечно же, они очень любят бегать в упряжке.

Йоркширский терьер Гоша

Йоркширский терьерФото: Алена ОВЧИННИКОВА

Порода-компаньон. Была выведена в Англии для ловли крыс. Сейчас существует четкий стандарт для этой породы, где важно все: вес, структура шерсти, форма носа. Что касается Гоши, то это очень ревнивый и темпераментный пес. Ему 14 месяцев, он победитель всевозможных выставок и в ближайшее время уезжает жить за границу.

Японский шпиц Жуля

Японский шпицФото: Алена ОВЧИННИКОВА

Жуле – 3,5 года. Собака добрая, общительная. Так как хорошо поддается дрессировке, собак этой породы часто используют в цирке. Жуля умеет стоять на задних лапках и кружиться.

Самоеды

Самоедские собаки.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Самой младшей – Жемчужинке – полгода. Порода спокойная, человекоориентированная, собака всегда подстраивается под своего хозяина. Прекрасна для ездового спорта. Два раза в год самоеду необходимо проводить линьку.

Лабрадор Печенье

На выставке представлены и собаки-спасатели. Это служебный пес Печенье породы лабрадор. Он служит в краевой службе спасения и участвует в поисковых опреациях по розыску людей. На его счету несколько спасенных человеческих жизней.