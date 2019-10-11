По пути наименьшего сопротивления

«Прочие опасности»

Любой водитель должен знать предупреждающие дорожные знаки – какие скрытые или явные опасности могут ожидать его в пути. Знаками «Опасный поворот», «Крутой подъем», «Скользкая дорога» оказался усеян весь путь согласования ремонта участка автодороги Пермь – Екатеринбург. Речь идет о месте, где трасса пересекается с двумя магистральными нефтепроводами, проложенными под землей. И связано это с тем, что уже много лет дорожники не могут или не хотят провести реконструкцию этого участка.

Неуязвимый Уралуправтодор

К обвинениям Уралуправтодора по поводу срыва проведения работ за время ремонта трассы привыкли все - подрядчики, госорганы, газовики, нефтяники. К Транснефти дорожная организация даже успела предъявить иск - устранить препятствие в пользовании недвижимым имуществом. Под имуществом понимается нефтепровод, из-за которого якобы уже несколько лет не может завершиться реконструкция автодороги.

На самом деле, история по переукладке нефтепровода для проведения ремонта автодороги начиналась еще в далеком 2009 году, именно тогда «Уралуправтодор» впервые запросил у владельца нефтепровода – АО «Транснефть – Прикамье» технические условия на проведение ремонтных работ в месте пересечения автодороги с нефтяной трубой.

Такие технические условия были предоставлены, однако, дорожники не учли, что эти условия действуют определенное время – как, правило, один год. А сам нефтепровод является стратегическим объектом, к эксплуатации которого предъявляются повышенные требования, то есть не так-то просто провести ремонт дороги над трубой повышенного давления, заполненной нефтью, в отличие от трубы водопроводной. Проект реконструкции должен соответствовать строгим требованиям промышленной безопасности и градостроительным нормам. К тому же, как выяснилось, процесс согласования документации в самом дорожном ведомстве занимает годы.

К чести нефтяников нужно отметить, что технические условия на переустройство трубы ими продлевались семь раз в течение 10 лет. За все это время «Уралуправтодор» так и не смог привести в соответствие свою проектную документацию с действующими нормативами, а значит, и получить допуск к трубе.

Между тем, летом текущего года вопрос о реконструкции дороги стал рассматриваться уже на уровне правительства Пермского края. У дорожного ведомства по поводу срыва всех возможных сроков проведения реконструкции быстро нашлись объяснения – банкротство генерального подрядчика и завышенные требования нефтяников. Такой чиновничий подход к делу мало кого удивил – Уралуправтодор вовремя убрал свою голову из-под удара и подставил чужую, в данном случае, АО «Транснефть – Прикамье».

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На круги своя

В дальнейшем дорожники и вовсе отказались от дальнейшего согласования документации и предложили нефтяникам новый вариант – сами проводите необходимые работы, а мы потом заплатим компенсацию. Причем Уралуправтодор так и не сумел обосновать из каких слагаемых складывается запрошенная сумма в 162 миллиона рублей.

Существует документ – протокол совещания руководителей Росавтодора и Транснефти по вопросам строительства автодорог в случае их пресечения с трубопроводами. Из него следует, что стороны готовы разработать единый механизм решения спорных ситуаций, а в отношении трассы Пермь – Екатеринбург заключить конкретное соглашение, реализация которого позволит осуществить ремонт участка дороги до конца 2020 года.

Предварительная сумма компенсации с учетом всех необходимых работ по расчетам Транснефти должна составить 236 миллионов рублей, причем она не является окончательной, а утверждается по результатам госэкспертизы. Казалось бы, вот он свет в конце туннеля. Но, увы, как выяснилось, Уралуправтодор соглашение подписывать отказывался, а значит, госэкспертиза проводиться не будет. Зато на божий свет появилось новое старое требование дорожников о проведении работ собственными силами без учета требований промышленной безопасности соблюдения градостроительных норм. Возникает вопрос – чего добиваются дорожники, затягивая процесс?..

Получается, что всё вернулось на круги своя – на месте пересечения трассы с нефтяной трубой вместо дорожного знака «Начало автострады» по-прежнему стоит знак «Затор».