Погода на выходные 12-13 октября в Перми: будет тепло, но дождливо

В выходные и в начале следующей недели погода в Пермском крае будет носить циклонический характер с большим количеством осадков.

- Изменение погоды начнется уже в пятницу, 11 октября, - рассказал «КП-Пермь» инженер ГИС Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - С запада на восток над нашим регионом начнет смещаться циклон, который принесет в Прикамье дожди. Осадки ожидаются во второй половине дня. Температура в Перми днем будет в пределах +6…+8 градусов, по краю +4…+9.

В субботу, 12 октября, Пермский край окажется под влиянием тыловой части первого циклона, который пройдет над Прикамьем в пятницу. Поэтому начнется постепенное повышение температуры воздуха. Кстати, суббота станет самым теплым днем на ближайшую неделю.

Конечно, такого тепла, которое стояло в начале этой недели уже не будет, температура поднимется до + 6…+8 градусов ночью и до + 10 днем. Будет облачно, но с небольшими прояснениями. Осадки если и будут, то небольшие и кратковременные, и пройдут они не повсеместно.

В воскресенье, 13 октября, ожидается выход еще одного циклона. В нем снова ожидаются дожди, но на этот раз более интенсивные, будет усиление ветра до 12-14 метров в секунду. Температурный фон останется примерно на том же уровне. Ночью около + 5 градусов, днем чуть выше, до +7. По краю ночью +2…+7, днем +4…+9. По всей территории Пермского края пройдут дожди.

В начале следующей недели и даже в течение всей второй декады октября характер погоды существенно не поменяется, будут идти дожди, дуть достаточно зимние ветра и температуры, хоть и чуть выше нормы, но не будут подниматься выше +5…+10.