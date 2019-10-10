2019-10-10T13:24:30+03:00
Общество

Куда сходить в центре Перми: красивые места и достопримечательности

Публикуем, где можно погулять и что посмотреть
Дарья СТРУЕВА
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Гуляя по центру Перми, можно не только посмотреть новые объекты инфраструктуры, но и посетить интересные и познавательные места, связанные с природой, культурой и историей города.Гуляя по центру Перми, можно не только посмотреть новые объекты инфраструктуры, но и посетить интересные и познавательные места, связанные с природой, культурой и историей города.Фото: Василий Вахрин
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К своему 300-летнему юбилею Пермь серьезно преображается. Особенно это заметно в центре Перми: обновленная эспланада, Комсомольский проспект, набережная... Но гуляя по центру Перми, можно не только посмотреть на новые объекты инфраструктуры, но и посетить интересные и познавательные места, связанные с природой, культурой и историей города.

Пермская набережная

За последние несколько лет набережная практически полностью поменяла свой облик. Фото: Василий Вахрин

За последние несколько лет набережная практически полностью поменяла свой облик.Фото: Василий Вахрин

В сентябре прогулочной зоне вдоль набережной Камы исполнилось 56 лет. Когда ее только начали строить, весь берег был заставлен лодками и катерами. По вечерам и в выходные пермяки любили кататься на них по Каме и плавать на противоположный берег в Курью. За последние несколько лет набережная практически полностью поменяла свой облик. Здесь появилась ротонда, пешеходные дорожки, спортивная зона и много другого. Летом по выходным здесь проходит фестиваль, где каждый найдет себе занятие по душе.

Зоопарк

Ежегодно Пермский зоопарк посещают около 300 тыс. человек. Фото: Василий Вахрин

Ежегодно Пермский зоопарк посещают около 300 тыс. человек.Фото: Василий Вахрин

Неподалеку от набережной расположен пермский зоопарк. Это уникальное культурное, просветительное, научное и природоохранное учреждение. Зоопарк ведет свою историю с «Уголка живой природы», созданном в Пермском областном музее. Зоопарк играет огромную социальную роль в жизни Перми. Это одно из немногих учреждений культуры и отдыха, куда могут пойти на прогулку родители с детьми любого семейного достатка. Ежегодно Пермский зоопарк посещают около 300 тыс. человек. Все лето в зоопарке работает детский контактный зоопарк, где можно пообщаться с крольчатами, ягнятами, камерунскими козами, курами и другими животными.

Парк им. Горького

Парк им. Горького - это островок в центре города, где можно на время забыть обо всем. Фото: Василий Вахрин

Парк им. Горького - это островок в центре города, где можно на время забыть обо всем.Фото: Василий Вахрин

История парка начинается с 1804 года, когда по инициативе пермского губернатора Карла Федоровича Модераха на южной границе города были созданы ров и вал для отведения талых и дождевых вод с полей в ручей Стикс и речку Данилиху. Вдоль северной стороны рва были высажены четыре линии берез, образовавшие бульвар, в середине которого была широкая дорога для проезда экипажей, а по сторонам — две аллеи для пешеходов.

Сегодня это одно из мест отдыха жителей и гостей города. Здесь расположены более 60-ти аттракционов на любой вкус. Это место романтических встреч или отдыха дружной компанией, место проведения фестивалей и праздников и островок в центре города, где можно на время забыть обо всем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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