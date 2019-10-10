ЧП в «Кольцово»: Самолеты, летевшие в Екатеринбург из Москвы и Туниса, сели в Перми

Службы пермского аэропорта сегодня были вынуждены изменить режим работы и внепланово принять два борта, направлявшихся в Екатеринбург.

Напомним, 10 октября в 11 часов 12 минут в аэропорту Кольцово при выполнении планового полета из Челябинской области самолет военно-транспортной авиации Ан-12 совершил аварийную посадку. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.

"Не вышло шасси?". Из-за ЧП в Кольцово в Перми сели самолеты, летевшие в Екатеринбург. 00:00 00:00

В самом аэропорту временно приостановлена работа, из-за этого летевшие в Екатеринбург самолеты «уходили» на запасные аэродромы, в том числе их принял международный аэропорт «Пермь».

- Часть воздушных судов была направлена к нам. В частности, «Боинг-737» авиакомпании «Победа», который следовал по маршруту Москва – Екатеринбург и «Боинг-767» авиакомпании «Азур Эйр», летевший из Джербы в Екатеринбург. Всем пассажирам предоставлен полный комплекс обслуживания, который положен по Федеральным авиационным правилам, ситуация под контролем. После того, как в «Кольцово» будут завершены работы, мы отправим самолеты туда, - рассказал «КП»-Пермь» пресс-секретарь аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов.

Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси.

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