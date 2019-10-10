2019-10-10T14:14:46+03:00
Происшествия

ЧП в «Кольцово»: Самолеты, летевшие в Екатеринбург из Москвы и Туниса, сели в Перми

По предварительной версии, причина аварийной посадки АН-12 - невыход шасси[аудио]
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
Поделиться:
Фото очевидца с места ЧПФото очевидца с места ЧП
Изменить размер текста:

Службы пермского аэропорта сегодня были вынуждены изменить режим работы и внепланово принять два борта, направлявшихся в Екатеринбург.

Напомним, 10 октября в 11 часов 12 минут в аэропорту Кольцово при выполнении планового полета из Челябинской области самолет военно-транспортной авиации Ан-12 совершил аварийную посадку. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.

"Не вышло шасси?". Из-за ЧП в Кольцово в Перми сели самолеты, летевшие в Екатеринбург.

00:00
00:00

В самом аэропорту временно приостановлена работа, из-за этого летевшие в Екатеринбург самолеты «уходили» на запасные аэродромы, в том числе их принял международный аэропорт «Пермь».

- Часть воздушных судов была направлена к нам. В частности, «Боинг-737» авиакомпании «Победа», который следовал по маршруту Москва – Екатеринбург и «Боинг-767» авиакомпании «Азур Эйр», летевший из Джербы в Екатеринбург. Всем пассажирам предоставлен полный комплекс обслуживания, который положен по Федеральным авиационным правилам, ситуация под контролем. После того, как в «Кольцово» будут завершены работы, мы отправим самолеты туда, - рассказал «КП»-Пермь» пресс-секретарь аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов.

Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Военный самолет, «севший на брюхо», начали эвакуировать. Судно приземлилось без шасси и загорелось сразу после посадки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Пермского края запросят поддержку нацпроекта на ликвидацию опасных отходов
В Пермском крае назначен новый директор корпорации развития МСП
"Вот это красавчик!". Бездомный щенок с огромными ушами умиляет пользователей соцсетей
В Прикамье осудили участников преступной группы
"Пытался прорваться к детям на праздник". Пермяки обсуждают видео с пьяным охранником из ТЦ
Минздрав прокомментировал слухи о закрытии неотложки
В Прикамье за 3,5 года 100 женщин хотели отказаться от новорожденного ребенка
В Перми пройдет военно-патриотическая игра
Из-за ЧП все авиарейсы до Екатеринбурга направляют в Пермь
Россельхозбанк представит инструменты стратегического развития АПК на I Международном агропромышленном форуме
Пермь стала одним из самых популярных туристических городов Поволжья
Пермячка получила деньги за украденный багаж
В Перми суд отказал грабителям банка в обжаловании приговора
Мобильный оператор Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов – Tele2 Praktik
В детском саду в Прикамье детей-инвалидов ограничивали в питании
«Приставил к ней нож». В Прикамье разыскивают неизвестного, который напал на маленькую девочку
В Перми в ДТП с автобусом пострадал 54-летняя женщина
Пермская компания разработала робота с внешностью Альберта Эйнштейна
За день на дорогах Перми пострадали три пешехода
В центре Перми с торгового центра «Айсберг» уберут медиафасад