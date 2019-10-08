«Спас детей от собаки и вытащил ребенка из горящей комнаты». Полицейские, которых мы заслужили

В Пермском крае выбирают лучшего участкового, который представит наш регион на ежегодном конкурсе «Народный участковый»-2019. В Пермском крае заявились на участие в региональном этапе десять полицейских. Мы посмотрели их анкеты, одним из вопросов которого был пункт «Необычная история из службы».

Здесь участники рассказывают о спасении детей, раскрытии краж и задержании вооруженных преступников. И вот что это за истории.

Старший лейтенант полиции Руслан Шафигуллин из Чусового рассказал, как в 2018 году приехал на вызов о том, что во двор частного дома ворвалась чужая немецкая овчарка и не дает выйти из сарая детям. У участкового был выбор - стрелять в собаку или доставать детей через крышу сарая. Полицейский выбрал второй вариант. К тому же в феврале этого же года во время дежурства он спас из горящей комнаты общежития пятилетнюю девочку.

Майор полиции Сергей Новокшанов из Лысьвы Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Майор полиции Сергей Новокшанов из Лысьвы вспомнил, как год назад он обходил свою территорию и в одном из павильонов выдачи микрозаймов заметил человека в медицинской маске. Сначала полицейский прошел мимо, но потом решил вернуться и проверить его. Через окно участковый увидел, как человек встал со стула и, подойдя к кассиру, начал наносить ей ножом удары в шею. Полицейский забежал внутрь и задержал грабителя, несмотря на то, что тот был вооружен ножом и газовым пистолетом и пытался оказать активное сопротивление.

Майор полиции Александр Решетняк из Перми Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Майор полиции Александр Решетняк из Перми – он служит в отделе полиции № 5 Орджоникидзевского района рассказал, как выезжал на сообщение о хищении денег у бывшего капитана дальнего плавания. В настоящее время он пенсионер, который не прочь выпить и посидеть в компании. Капитан написал заявление, что у него из квартиры пропала рында. В это время в квартире у мужчины находилась малознакомая женщина, которая заявила, что рынду взял еще один мужчина из их компании, который не так давно ушел в магазин за добавкой спиртного. Якобы он хотел сдать эту вещь в пункт приема металлов. Участковый попросил и заявителя, и гражданку пройти в отделение полиции. Когда женщина взяла в руки свой пакет с банными принадлежностями, пакет порвался и из него вывалилась рында. Обрадованный капитан на глазах у участкового порвал свое заявление и теперь при встрече с полицейским пенсионер радостно кричит: «Полундра! Адмирал на палубе!»

Проголосовать за любого из участников второго этапа конкурса «Народный участковый» из Пермского края можно здесь.