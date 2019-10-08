Вакансии водителя в Перми: куда можно устроиться на работу, если имеешь водительские права

Одна из востребованных вакансий в Перми – вакансия водителя. Мы сделали подбор горячих вакансий водителей в Перми в октябре 2019 года с популярных сайтов по поиску работы.

Основные требования, которые выдвигает работодатель к соискателям - обеспечивать технически исправное состояние закрепленного за водителем автомобиля, вести путевые листы, отмечая маршруты следования и пройденный километраж.

В октябре 2019 года в Перми требуются водители в офис, водители-курьеры, водители-экспедиторы, водители автобусов, такси, лесовозов. Заработная плата, которую предлагают работодатели водителям в Перми от 30 до 80 тысяч рублей в зависимости от сложности работы.

Вакансии водителя в Перми:

1.ООО Химический завод фторсолей Пермь, Ласьвинская улица, 98. Обязанности: управление легковым автомобилем в соответствии с ПДД, работа личным водителем директора, командировки, перевозка сотрудников предприятия по служебной необходимости, доставка материалов для нужд предприятия. Зарплата – 30 тысяч рублей.

2. В связи с увеличением парка новыми автомобилями, Яндекс.Такси набирает водителей на специальных условиях. Ежедневные выплаты, заказов много, техническая поддержка и мойка за наш счет. Заработная плата от 40 тысяч рублей. Пермь, ул. Уральская, 102

3. В транспортную компанию ЛИДЕРТРАНС требуются водители категории «Е» на автомобили Mercedes, КамАЗ, МAN, полуприцепы РЕФ, ТЕНТ. Обязанности: транспортировка грузов по строго установленным маршрутам и требованиям; Экспедирование груза; Оформление сопроводительной документации. Заработная плата до 80 тысяч рублей. Оплата суточных и мобильной связи. Обращаться: ул. Попова, 59А ТЦ «Тополя», 2 этаж.

4. Водитель бтр-80. Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации проводит набор Водителей БТР-80, 82 (до 40лет) на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат. Требования: отсутствие уголовных, административных правонарушений; наличие водительского удостоверения кат. C, удостоверение механика-водителя БТР. Условия: обеспечение служебным жильем; Обращаться: Пермь, ул. Гремячий Лог, 1. Зарплата от 25 тысяч рублей.

5. Сеть автопарков такси АВТОФЛОТ приглашает водителей для работы в сервисе Яндекс Такси на автомобилях компании. Заправка и мойка транспортного средства за счет компании, возможность официального трудоустройства. Заработная плата до 50 000 рублей. Обращаться: Пермь, ул. Плеханова, 70.