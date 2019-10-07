Финальная распродажа 2019 года: спецпредложения на квартиры от АО «СтройПанельКомплект»

Только один день – 10 октября с 10 до 22 часов вы можете купить квартиру от «СтройПанельКомплект» по самой привлекательной цене!

В офисах продаж СПК в этот день вас ждут выгодные предложения, консультации специалистов и экскурсии на объекты.

При посещении офисов продаж на строительных площадках во Фролах и Кондратово до 16:00, вы сможете посетить экскурсию по строящемуся жилому комплексу и посмотреть свою будущую квартиру!

Экскурсии проводятся в ЖК «Белые росы», ул. Весенняя, 20, офис 118 и ЖК «Медовый», ул. Красавинская, 1, офис 2. Время начала экскурсий: 11.00: 13.00; 15.00.

Фото пресс-службы "СПК"

Подробности на сайте https://clck.ru/JNT9z

Экскурсии на объект – отличная возможность оценить пространство жилого комплекса, планировки, отделку, инфраструктуру и выбрать квартиру своей мечты!

Жилые комплексы от «СтройПанельКомплект» – пространство в котором комфортно всем поколениям вашей семьи!

Фото пресс-службы "СПК"

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и www.spk.perm.ru

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик АО «СтройПанелькомплект»,ООО «Медовый-2».