Творчество вне времени: на Пермской ярмарке открылись выставки антиквариата и дизайна

Сегодня на Пермской ярмарке открылись две выставки: «Abita: интерьер и загородный дом» и «Антикварный салон и мир увлечений». Посмотреть на уникальные коллекции, приобрести или продать антиквариат, найти готовые решения для интерьера квартиры или обустройства придомовой территории можно с 3 по 6 октября.

«Сегодня мы открыли две уникальные выставки. Уникальные, во-первых, потому, что многие из объектов создавались по оригинальным дизайнам специально на эти 4 дня. Во-вторых, многое из того, что представлено на стендах участниками из 50 городов, выполнено в единичном экземпляре, — говорит Светлана Середина, заместитель генерального директора Пермской ярмарки. — Кроме того, впервые на выставке «Антикварный салон и мир увлечений» звучат такие великие имена, как Рене Лалик и Фернан Леже, работы которых представлены на экспозиции частной галереи «Уникум».

Фото пресс-службы Пермской ярмарки

Выставка «Антикварный салон и мир увлечений» — единственная в регионах России полноценная антикварная выставка, которая полностью соответствует своей тематике и собирает участников из разных уголков страны. В выставке 2019 года принимают участие более 60 антикварных лавок и 150 коллекционеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Кирова, Кургана, Новосибирска, Краснодара и других городов России и Литвы.

Украшением выставки стали уникальные коллекции, которые представляет частная галерея «Уникум». Это коллекция флаконов духов и мелкой пластики начала XX века ювелира Рене Лалика, картины французского художника Фернана Леже и коллекция подлинных африканских масок. Кроме того, директор галереи Вадим Зубков 5 октября проведет открытую лекцию, где расскажет о жизни дизайнера Рене Лалика, объединившего два стиля в искусстве – Moderne и Art Deco.

Традиционно в рамках выставки проходит Слёт коллекционеров, где представлены различные направления коллекционирования: бонистика, нумизматика, фалеристика, филателия, филофония, хорология и др. Здесь можно найти, купить, продать или обменять предметы старины и коллекционирования.

Тенденция последних лет в дизайне интерьеров — органичное соединение прошлого и настоящего: антикварных вещей и современных дизайнерских решений.

Поэтому неудивительно, что одновременно с «Антикварным салоном» проходит выставка «Abita: интерьер и загородный дом», где можно найти готовые дизайнерские решения для квартир любого размера, проекты домов и загородных коттеджей, мебель, предметы интерьера, картины, предложения по обустройству придомовой территории, товары для ремонта и декор.

Фото пресс-службы Пермской ярмарки

3 октября с большим успехом и при полном зале прошла открытая лекция Анны Муравиной, дизайнера и декоратора, члена Правления АДДИ (Ассоциация дизайнеров и декораторов интерьеров). Анна поделилась секретами работы с маленькими пространствами. Стоит отметить, что среди зрителей были как профессионалы-дизайнеры, так и люди, интересующиеся дизайном и планирующие в ближайшее время обустроить свои квартиры.

4 октября в 11:00 состоится мастер-класс от дуэта Sisters’ Design, хорошо знакомого пермякам по программам «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» (НТВ). Они расскажут о том, что такое Идея, почему она так необходима для создания дизайнерских проектов, как Идеи переложить на конкретный интерьер и пройти все стадии реализации проекта от его зарождения до финальной съёмки.

На выставке «Abita: интерьер и загородный дом» участники и гости также смогут посетить декоративные мастер-классы: по мозаике, стабилизированной флористике, ландшафтному дизайну, декору мебели для дачи и сада.

Вход на выставки свободный.

3 октября: 11:30–19:00

4–5 октября: 10:00–19:00

6 октября: 10:00–17:00