Отключение воды в октябре 2019 в Перми: краны пересохнут в семи районах города

«Новогор-Прикамье» сообщает, что отключение воды в октябре в Перми связано с аварийно-восстановительными работами. Водой придется запастись жителям семи районов.

Так, в понедельник с 9.00 7 октября до 7:00 8 октября без воды останутся дома по адресам:

-Кировоградская, 52, 66, 68.

Во вторник, 8 октября с 8:00 до 12:00 воды не будет у жителей домов:

-Пихтовая, 44, 46, 46/1, 46/2.

В этот же день с 10.00 8 октября до 10.00 9 октября водой придется запастись жителям домов по адресам :

-Глеба Успенского, 22, 28;

-Елькина, 1, 1а, 2, 4, 49, 4а, 8, 8а;

-Углеуральская, 22.

В четверг, 10 октября с 10.00 до 19.30 краны пересохнут по адресам:

-Максима Горького, 1, 14, 14б, 2, 6, 8;

-Монастырская, 1 к1, 1 к6, 2, 2 к1, 3, 3а.

С 10.00 10 октября до 10.00 11 октября отключения запланированы в дома по адресам:

-Барамзиной, 48, 54;

-Боровая, 2, 24, 26, 28, 30, 30а, 32;

-Гатчинская, 18, 20;

-Голева, 2;

-Качалова, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

-Космонавтов, 158а, 160, 162, 173а, 175а, 179а, 181а, 191, 193, 86, 86а;

-Локомотивная, 3а;

-Малкова, 28а;

-Мира, 90, 92, 92а;

-Одоевского, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28;

-Папанинцев, 8;

-Парковый, 66;

-Переселенческая, 102, 104, 111;

-Углеуральская, 22, 27;

-Энгельса, 1.

С 10:00 11 октября ровно на сутки воду отключат в домах:

-Мира, 102, 57, 59, 61, 65, 67, 69.

-В субботу,12 октября с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

-Баумана, 16;

-Советской Армии, 10, 10А.

С 10.00 12 октября на сутки отключат воду в домах:

-Макаренко, 19, 21, 23;

-Юрша, 5.

В воскресенье , 13 октября отключение воды коснется жителей следующих домов в Орджоникидзевском районе:

-Гайвинская, 37, 4, 42;

-Гайвинский 2-й, 2;

-Гайвинский 3-й, 10;

-Гайвинский 4-й, 1;

-Гайвинский 5-й, 1;

-Гайвинский 6-й, 22;

-Кишиневская, 30;

-Конная, 1;

-Медногорская, 2;

-Мезенская, 48;

-Репина, 43;

-Севанская, 27;

-Тихвинская, 2;

-Урюпинская, 9;

-Ухтинская, 11, 32;

-Ухтинская 2-я, 20.