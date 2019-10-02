При поддержке «Азота» состоялся фестиваль детских театральных коллективов «Верхнекамье»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» оказал финансовую поддержку в организации III межтерриториального фестиваля детских театральных коллективов «Верхнекамье». Он прошел 28 сентября в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра (КСЦ) «Азот».

Весь день театральные коллективы показывали жюри свои лучшие постановки. На открытии фестиваля гостей приветствовала Юлия Кусова, заместитель председателя Березниковской городской Думы, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по правовым вопросам. Она пожелала всем участникам-коллективам творческих достижений, новых друзей и обмена опытом.

Фото пресс-службы предприятия с фестиваля

География фестиваля – малые города Верхнекамья: Березники, Соликамск, Чердынь, Чердынский район, Александровск и Добрянка. В мероприятии приняли участие 270 юных актеров из 19 театральных коллективов. Участники пяти творческих команд – дети из приемных, многодетных и малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно организовывало фестиваль некоммерческое партнерство приемных родителей «Открытая дверь» (п. Орёл). Осуществить мечту детских любительских театров выступить на профессиональной сцене со светозвуковым сопровождением в этом году помог КСЦ «Азот».

Надежда Салата, директор КСЦ «Азот»:

- Дворец культуры им. В.И. Ленина впервые принимает на своей площадке фестиваль театральных коллективов «Верхнекамье». Наша сцена живёт театром. На ней регулярно проходят постановки для детей и юношества в исполнении детского музыкального театра «Росинка», театра-студии «Ровесник» и профессионального театра «Бенефис». Поэтому нам приятно принимать детей, увлеченных этим видом искусства.

Жюри конкурса – режиссеры театрализованных представлений. Коллектив «Redman» из Добрянки, воспитанники которого с синдромом Дауна, взяли заслуженную награду «Пронзительная нота фестиваля». Арт-студия из посёлка Орел победила в направлении «Лучший актерский ансамбль». Каждый театральный коллектив был отмечен специальной номинацией, статуэткой, дипломом и сладким призом.

Фото пресс-службы предприятия с фестиваля

Александр Егоров, артист детского театра «Орлята» из посёлка Орел:

– Перед выступлением на сцене наш коллектив сильно волновался. Фестиваль значимый, хотелось выглядеть достойно. И мы это сделали! Большего всего нас порадовала теплая аудитория зала и организация мероприятия.