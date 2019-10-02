Определены победители конкурса "КП"- Пермь" "Растем вместе"

Два месяца на сайте "КП"- Пермь" длилось голосование в конкурсе "Растем вместе". Мы попросили родителей прислать нам фотографии детей в стиле "до-после" - каким ребенок был до школы и как изменился сейчас, во время учебного года. По правилам конкурса, выигрывал тот, у кого на снимке будет больше лайков.

За главный приз стоило бороться - это растущая парта «Дэми» Parta 6/75 (СУТ 48) и стул Stul 2 (СУТ 01-01). Производитель радует детей и их родителей своей растущей мебелью уже более 10 лет! За счет надежных механизмов регулировки парту можно настроить под рост от 120 до 198 см, что очень удобно, поскольку дети растут не по дням, а по часам. Кроме того, возможность изменять уровень наклона столешницы, поможет ребенку всегда заниматься в комфорте без вреда для осанки и зрения.

Так что борьба разгорелась нешуточная. Но у нас есть победитель - Аня, дочка Артура Мирзалиева. Ее фотография набрала 1689 лайков!

Еще два участника – Марк Романович и Маргасова Кира Руслановна - получат спецпризы от соорганизатора конкурса - компании "Деми». А Кривонос Анастасия и Пеккер Полина, следующие по наибольшему количеству голосов, получат призы от редакции "Комсомолки" коллекции книг из серии «Юношеская библиотека», которые обязательно пригодятся им в дальнейшее учебе.

Награждение призеров состоится в ближайшие дни. Сотрудники «КП» свяжутся с вами. Спасибо всем участникам!