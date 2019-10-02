«С таким диагнозом не дотягивают и до 18». Пермяк с редкой болезнью попал в Книгу рекордов России

Пермяк Виктор Гладких родился обычным ребенком, а в три месяца врачи поставили ему страшный диагноз «спинальная амиотрафия Верднига-Гоффмана». У родителей это был второй ребенок, первой родилась абсолютно здоровая девочка. Но ни мама, ни отец не отказались от сына и все эти годы любят его, и заботятся о нем.

Двигаться не могу, но занимаюсь спортом

-«Спинальная амиотрафия Верднига-Гоффмана» - это редкая наследственная болезнь, которая может появиться в любом возрасте и у любого человека, - объясняет Виктор Гладких. - Она заключается в том, что мышцы человека перестают работать и он не может самостоятельно дышать, глотать пищу и пить воду. И тогда он просто умирает.

В 15 лет из-за заболевания Виктор не смог жевать пищу. Чтобы не умереть от голода, придумал перемалывать пищу на мясорубке или на кухонном комбайне.

- Чтобы укреплять здоровье, я каждый день занимаюсь задержкой дыхания, даже спорт такой есть, - рассказывает он. - Поэтому двигаться я не могу, но при этом все же занимаюсь спортом.

Кстати, точно такая же болезнь и у певицы Юлии Самойловой. И если этот диагноз ставят ребенку в возрасте трех месяцев, то такие люди даже до 18 лет не доживают.

А Виктор дожил! И не только до 18, а до 32! Причем, не абы как, а активно и насыщенно. В детстве к нему приходили учителя, и он получил среднее образование. На высшее замахиваться не стал, но сам изучил огромное количество книг по психологии и сейчас работает бесплатным психологом. К нему обращаются как знакомые, так и абсолютно незнакомые пользователи, которые увидели объявление в соцсетях. Он помогает им стать эмоционально и физически сильнее и здоровее. Еще Виктор умеет ремонтировать компьютеры и смартфоны, а также пишет стихи.

Объездил пол страны и хочет жениться

Не смотря на тяжелое заболевание, жизнь пермяка не замкнулась в четырех стенах. Где он только не побывал: был в Сочи, Геленджике, Адлере, Москве. В путешествие отправлялся как с родителями, так и с верными друзьями. Мама и папа, а также друзья всегда помогают Виктору решать все бытовые проблемы.

Вместе с другом Виктор летит в Москву. Фото: личный архив Виктора Гладких.

Однажды один из приятелей предложил ему подать заявку в Книгу рекордов России в номинации «Долгожитель с диагнозом «спинальная амиотрафия Верднига-Гоффмана». Виктор согласился и этот рекорд был официально зарегистрирован!

- Я очень рад этому! – говорит рекордсмен. – Я не хочу быть жертвой, не обижаюсь на судьбу, именно благодаря своей болезни я многое понял и стал сильнее, чтобы помогать всем людям, как, например, Ник Вуйчич. Я хочу ободрять и поддерживать людей со сцены. Я думаю, что в России должен быть русский человек, который будет дарить людям радость и желание жить, несмотря на любые трудности.

У пермяка-рекордсмена большие… нет, огромные планы на будущее!

Виктор ищет жену, чтобы вместе жить и помогать друг другу, и всем людям. Фото: личный архив Виктора Гладких.

- Нет, дни я не считаю, я думаю, что буду жить еще очень долго, и поставлю еще один рекорд. Возможно в ближайшие годы врачи начнут успешно лечить мое заболевание, и я начну ходить. Также я ищу жену, чтобы она была младше меня и с модельной внешностью, чтобы вместе жить и помогать друг другу, и всем людям. Я не хочу, чтобы меня жалели. Я хочу всем людям приносить пользу и радость!