Пермяки стали есть меньше мяса и налегают на хлеб

Пермьстат опубликовал данные, какие продукты питания чаще всего потребляют пермяки. Как оказалось, мясо, молоко, яйца, картофель, овощи и фрукты - это те продукты, которые мы едим реже, чем рекомендовано нормами Минздрава. Зато хлеб покупаем гораздо чаще, чем значится в рациональных нормах потребления.

Например, в год человеку нужно употреблять 73 килограмма мяса и мясопродуктов, а пермяки едят только 62 килограмма. Молоко и молочные продукты - 225 килограммов вместо положенных 325, яйца - 237 штук вместо 260, картофель - 64 килограмма вместо 90, овощи - 85 вместо 140 и фрукты - 56 вместо 100.

Хлеб и хлебобулочную продукцию в регионе любят и съедают в среднем по 111 килограммов в год, хотя по нормам - не больше 96 килограммов.

Скудный выбор продуктовой корзины эксперты связывают с уменьшением доходов, которые падают несколько лет подряд. При этом есть профессии, в которых снижение зарплаты почти не ощущается, - финансисты, госуправленцы, работники сферы добычи нефти и газа.

- Это распространенная во всех странах практика - чем ниже у населения доход, тем хуже структура питания. Она становится менее рациональной, - рассказывает кандидат экономических наук Юрий Белоусов. - Самая сложная ситуация складывается у молодежи и пенсионеров. Молодые люди оканчивают университет и в лучшем случае выходят на работу, на которой им, как специалистам без опыта, не приходится претендовать на высокую заработную плату.

Мы - то, что едим

Люди плохо питаются и из-за этого цепляют болезни одну за другой, считают диетологи.

- Из-за потребления большого количества хлеба и сахара вытекает основная проблема - ожирение, - предостерегает терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Береснева. - За ним следует метаболический синдром, и уже дальше - сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, инфаркты, инсульты, сахарный диабет. Питание напрямую определяет наше будущее состояние и будущие болезни. К сожалению, сейчас приходится констатировать, что основа рациона пермяков - это мука, сахар и тесто.

По словам диетолога, идеальное рациональное питание составляется индивидуально, но существует ряд основных правил, которых следует придерживаться.

Пять советов по питанию

Исключить скрытый сахар. Он содержится в колбасах, сырах, йогуртах, молочной продукции, фруктах, хлебобулочных изделиях, консервации. Перед покупкой товара обязательно изучайте его состав.

Белок - это обязательный компонент для сбалансированного питания, его очень мало в рационе людей. По словам диетолога, некоторые пациенты искренне уверены, что колбаса - это тоже источник белка. Для восстановления нормы белка необходимо есть яйца, мясо птицы (лучше - индейки), рыбу, качественное мясо, морепродукты, например, кальмары и креветки.

Углеводы должны присутствовать, но цельные и сложные. И это тот вопрос, который точно выстраивается индивидуально. Например, спортсменам они даже показаны, а люди с малоподвижным образом жизни должны свести простые углеводы к минимуму.

И, наконец, жиры. Многие их боятся, но, как оказывается, зря. Избегать следует жира в выпечке и конфетах, и налегать на полезный жир, который нужен для работы головного мозга. Он содержится в таких продуктах, как авокадо, оливки, растительное масло и орехи.

По словам Людмилы Бересневой, еще одна проблема современных людей - лень готовить. Зайти в магазин и купить готовый продукт гораздо проще, чем стоять у плиты. Но нужно понимать, что полноценное правильное питание занимает время, и его обязательно нужно выделять в своем расписании.