Курсы английского языка для взрослых 2019 в Перми: откройте для себя новые перспективы

Любите путешествовать и хотите понимать и общаться с иностранцами? Стремитесь наладить деловые связи с иностранными партнерами? Желаете читать и слушать иностранную литературу, фильмы и музыку в оригинале? Мечтаете о повышении или новой работе? Намереваетесь с пользой для себя провести декретный отпуск?

Для этих и еще множества целей необходимо хорошее владение английским языком.

Курсы английского языка для взрослых в Перми 2019 - исполните свою мечту и заговорите на английском за 3 месяца!

Этот курс для Вас, если:

Вы учили язык в школе и институте, но не можете на нем общаться?

Вы давно хотите выучить английский, но не знаете с чего начать?

Вы понимаете речь или читаете, но не можете говорить свободно?

Этот курс идеально подходит для Вас!

Как перестать бояться говорить на английском?

Как быстро и легко заговорить без зубрежки слов и изучения утомительных правил?

Как практиковать и развивать свой уровень английского языка?

Ответы на нашем курсе!

Когда вы знаете английский, перед вами открываются новые перспективы: новая работа, крутая должность, высокий заработок.

Адрес: г. Пермь, Красные Казармы, 68

Сайт: https://credokids.ru/grown

Телефон: 89125818001