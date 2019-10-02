Курсы английского языка для взрослых 2019 в Перми: откройте для себя новые перспективы
Любите путешествовать и хотите понимать и общаться с иностранцами? Стремитесь наладить деловые связи с иностранными партнерами? Желаете читать и слушать иностранную литературу, фильмы и музыку в оригинале? Мечтаете о повышении или новой работе? Намереваетесь с пользой для себя провести декретный отпуск?
Для этих и еще множества целей необходимо хорошее владение английским языком.
Курсы английского языка для взрослых в Перми 2019 - исполните свою мечту и заговорите на английском за 3 месяца!
Этот курс для Вас, если:
Вы учили язык в школе и институте, но не можете на нем общаться?
Вы давно хотите выучить английский, но не знаете с чего начать?
Вы понимаете речь или читаете, но не можете говорить свободно?
Этот курс идеально подходит для Вас!
Как перестать бояться говорить на английском?
Как быстро и легко заговорить без зубрежки слов и изучения утомительных правил?
Как практиковать и развивать свой уровень английского языка?
Ответы на нашем курсе!
Когда вы знаете английский, перед вами открываются новые перспективы: новая работа, крутая должность, высокий заработок.
Адрес: г. Пермь, Красные Казармы, 68
Сайт: https://credokids.ru/grown
Телефон: 89125818001