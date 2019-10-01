Филиалы «УРАЛХИМа» приняли участие в проекте «Точка кипения»

Представители компании «УРАЛХИМ» - филиалов «Азот», «ПМУ» и «ОЦО» - приняли участие в проекте «Точка кипения», который прошел в Перми 27-28 сентября. На этой площадке, организованной при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ», прошла панельная дискуссия «Кадровое обеспечение экономики Пермского края: формирование модели в условиях цифровой экономики». Её организаторами выступили Агентство стратегических инициатив совместно с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Эксперты обсудили трансформацию стандарта кадрового обеспечения промышленных предприятий в Пермском крае с учётом перспектив развития региональной экономики и реализации национального проекта «Цифровая экономика». Спикерами стали министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, советник заместителя председателя правительства Пермского края, руководитель Сетевого ИТ-Университета Полина Суханова. Как подчеркнула в своем выступлении Раиса Кассина, сейчас министерство образования и науки региона внедряет обновлённую стратегию работы с кадровым потенциалом края. Это и совершенствование системы профобразования, и разработка регионального стандарта обеспечения квалифицированными кадрами промышленного сектора.

Раиса Кассина, министр образования Пермского края:

– На сегодня треть бюджетных мест в средних образовательных учреждениях мы отдаём именно для подготовки специалистов промышленной сферы. А ребят, желающих получить востребованные профессии, в разы больше. Поэтому мы призываем работодателей активно включаться в процесс подготовки кадров, развития практико-ориентированного образования и целевого обучения.

Филиал «Азот» в дискуссии представляла заместитель директора филиала по персоналу Ольга Евтина. Она рассказала, что у предприятия большой опыт эффективного сотрудничества с образовательными организациями края в подготовке квалифицированных специалистов химической отрасли. В начале сентября было подписано Соглашение между министерством образования и науки, учреждениями СПО и работодателями региона, взаимодействие в рамках которого направлено на снижение дефицита кадров на рынке труда Верхнекамья и повышение качества трудоустройства выпускников средних профессиональных образовательных организаций.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК» УРАЛХИМ» по персоналу:

– Мы опробовали практику направления нашего специалиста-технолога в профильное учреждение СПО читать отдельные спецкурсы. Это даёт возможность ребятам приходить на наше предприятие и на практики, которые мы организовываем, более подготовленными. Они уже знают, что такое производство и промышленное предприятие, что здесь требуется особая культура безопасности. Кроме того, у нас на заводе есть свой лицензированный эксперт по компетенции «Электромонтаж», который принимал участие в конкурсе WorldSkills. Всё это помогает нам шагать в ногу со временем и эффективно готовить грамотных специалистов, которых мы всегда ждём.

Только за 2019 год практику в филиале «Азот» прошли 112 учащихся средних специальных учебных заведений Березников и Соликамска. Приняты на работу 22 выпускника СУЗов.