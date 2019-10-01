Октябрь 2019 в Перми ожидается теплым и сухим

После аномально холодного лета, морозного сентября, в Пермский край наконец-то придет тепло, и наступит оно в октябре. По прогнозам синоптиков, погода в октябре 2019 в Перми и в крае буде преимущественно сухой и теплой. Температура воздуха в первые две недели будет выше нормы на 1 градус.

В начале месяца в Пермский край поступит тропический воздух. Начиная с 1 октября, температура начнет постепенно подниматься. Пик потепления придется на 4 и 5 сентября. В эти дни воздух прогреется до долгожданных +20 градусов. Среднесуточная температура ожидается выше нормы на 7-8 градусов.

В начале следующей недели ожидается вторжение холодного воздуха. В Перми и Пермском крае немного похолодает, но температура все равно в среднем будет выше нормы на 4-5 градуса. На севере края в октябре 2019 ожидаются осадки.

Точный прогноз на вторую половину месяца синоптики пока не дают. Известно, температура воздуха и количество осадков будут в пределах нормы.

- В третью декаду месяца на территорию Пермского края ожидается арктической вторжение. Первые снегопады и формирование временного снежного покрова также вероятны в этот период, - сообщает инженер ГИС-центра при ПГНИУ Андрей Шихов.