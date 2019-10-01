2019-10-01T10:14:02+03:00
Общество

Погода в Перми на 10 дней: что нас ожидает с 1 по 10 октября 2019 года

Рассказываем, какой будет погода в Перми с 1 по 10 октября
Елена КОНОВА
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Первая декада октября будет теплойПервая декада октября будет теплойФото: Василий Вахрин
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После холодного сентября в Пермский край, кажется, снова возвращается "бабье лето". Рассказываем о том, какая будет погода в Перми на 10 дней: с 1 по 10 октября 2019 года.

Если 30 сентября и 1 октября в Перми будет еще прохладно, ожидается сильный ветер, то в следующие дни будут гораздо теплее. 2 октября температура воздуха поднимется до +13 градусов, а 3 октября - до 14 градусов.

4-5 октября ожидается поступление тропического воздуха - температура воздуха может приблизиться к +18..+20 градусам. 6 октября в Перми также будет тепло.

- Среднесуточные значения ожидаются выше нормы на 7-8 градусов, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Возможно, похолодание начнется только в конце первой декады - 7-10 октября. Но интенсивность и продолжительность похолодания его пока не определена. Осадков также ожидается выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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