«Я так по нему скучал!». После публикации в «Комсомолке» волонтеры вернули пермяку его пса

- Бакс наконец-то дома! – светится счастьем пермяк Николай Малков.

Месяц назад он потерял любимого пса, которого нашел два с лишним года назад на улице. За это время хозяин и обычная дворняга очень привязались друг к другу. Бакс научился выполнять 42 команды и стал по-настоящему близким другом человека.

Диктуйте адрес

В начале сентября Бакс убежал за «собачьей свадьбой». А спустя несколько часов его выловили сотрудники службы по отлову животных. Прохожие позвонили и сказали, что собаки, бегающие по центру города, ведут себя агрессивно и бросаются на людей.

Месяц пес провел в приюте. Все это время Николай искал своего пса по всему городу: оставлял посты в соцсетях, ездил по адресам, созванивался с волонтерами.

За день до того, как Николай узнал, что Бакс содержался в муниципальном приюте, волонтеры нашли собаке новых хозяев.

- Я готов заплатить 100 тысяч рублей, чтобы мне вернули мою собаку! – заявил пермяк.

После публикации заметки о пропавшем Баксе на сайте kp.ru, в воскресенье днем Николаю позвонили.

- Диктуйте адрес, мы привезем вам собаку, - сказали девушки-волонтеры.

Пес изменился

- Я не мог поверить в это, пока спустя какое-то время в квартире не раздался звонок, - объясняет Николай. – Когда я открыл двери, Бакс пулей влетел в квартиру и улегся на любимый диван. Я просто блаженство испытал после этого!

Со слов Николая, в поведении собаки после вынужденного отсутствия дома, появились новые привычки.

- Бакс много спит и постоянно вылизывает место, где ему сделали операцию, - объясняет хозяин собаки. – То, как мы с ним играли, он вспомнил только на следующий день. Как и месяц назад, на прогулке он начал прыгать, ласкаться, ставить лапы мне на плечи и покусывать лицо. Я счастлив, что он снова дома! Я запишу ролик со словами благодарности ко всем, кто помогал мне и опубликую его на своей странице.

Что касается 100 тысяч рублей, которые Николай обещал за возвращение собаки, то деньги остались у него.

- Волонтеры мне передали, что директор приюта отказался от этих денег, так как приют муниципальный и находится на полном обеспечении города, - говорит хозяин Бакса.

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