Пока не посчитан пассажиропоток - нельзя установить обоснованный тариф

На сентябрьском заседании Пермской городской Думы депутаты обсудили около 40 вопросов. Решение некоторых из них занимало считанные минуты. Например, парламентарии единогласно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин Пермского края» известному педагогу Сергею Полянскому - посмертно. Заслуженный учитель России, один из основателей физико-математической школы №146 Сергей Евгеньевич Полянский скончался в мае этого года. В знак признания его заслуг городская дума решила обратиться к губернатору с предложением присвоить учителю почетное звание.

Но несколько вопросов вызвали долгие обсуждения и дискуссии депутатов.

В Перми без тепла остаются 15 домов

Во время традиционного часа депутата заместитель главы города Игорь Субботин рассказал о готовности Перми к отопительному сезону. Он в этом году в Перми начался раньше обычного - 9 сентября. Но для того, чтобы тепло поступило в квартиры жильцов, требуется 2 - 3 недели. И до сих пор в Перми без тепла остаются 15 домов.

- В трех домах еще продолжаются работы по ремонту инженерных сетей, которые ведет фонд капремонта, - сообщил Игорь Субботин. - Это дома по адресам: ул. Никулина, 10а, Глинки, 3, Сокольская, 9. Там тепло должно появиться до конца сентября. Еще в 12 домах отопление будет включено в ближайшие дни.

- Задолженность за тепло в Перми сейчас составляет 4,8 миллиарда рублей, - заметил первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин. - Не считаете ли вы это критической суммой?

Глава Перми Дмитрий Самойлов ответил, что за три года задолженность снизилась почти на два миллиарда. И в планах - ежегодное сокращение долгов на 10 процентов в год. В основном благодаря переходу на прямые расчеты населения с теплоснабжающими организациями.

- В моем округе проблем с теплом нет, я специально уточнял накануне заседания, - отметил депутат Олег Афлатонов. - И считаю, что решение о раннем начале отопительного сезона - абсолютно правильное. Тепло надо подавать в дома, пока они еще не остыли. Потому что при температуре теплоносителя в 70 градусов остывшие дома слишком долго прогреваются. Отсюда и возникают жалобы горожан на то, что в квартирах холодно.

Программы по благоустройству будут продлены

Накануне пленарного заседания многие депутаты объехали свои округа, чтобы проверить, как выполняются работы по благоустройству придомовых территорий. Средства на это были выделены по заявкам жителей в рамках городских депутатских программ.

Деньги были потрачены не зря - убедились депутаты и решили продлить действие программ «Благоустройство городской среды», «Обустройство детских игровых площадок» и «Благоустройство придомовых территорий» до 2022 года. Всего на эти цели на предстоящий год выделено порядка 200 миллионов рублей, в том числе 140 миллионов на строительство детских спортивных площадок.

- Наш город развивается планомерно, теперь благоустраиваются не только территории многоквартирных домов, но и частный сектор, - рассказал Депутат Сергей Захаров. - Финансирование благоустройства частного сектора у нас началось с этого года по инициативе депутатов. Мы стали приводить в порядок территории частной застройки, делать тротуары, строить там детские и спортивные площадки, чего раньше никогда не было. По большому счету, это инвестиции в наше будущее. Сейчас мы работаем на будущее нашей страны, наших детей.

140 миллионов рублей будет выделено на строительство в Перми детских спортивных площадокФото: Василий Вахрин

Деньги - на здоровье и образование

На заседании городской думы также было решено продлить социальные расходные обязательства, связанные со здоровьем и образованием.

Депутаты решили увеличить муниципальные выплаты за проезд в центр гемодиализа для жителей, страдающих хронической почечной недостаточностью. Им приходится по нескольку раз в неделю ездить на процедуру искусственного очищения почек, что достаточно сложно для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году пациентам центра гемодиализа ежемесячно компенсировали за проезд 2154 рубля, с 2020 года сумма повысится до 2430 рублей.

Также были продлены расходные обязательства по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи, дополнительные меры социальной поддержки для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и по организации и обеспечению летнего отдыха детей.

- Меня очень радует, что в зоне нашего внимания вопросы, затрагивающие интересы многих пермяков, - отметила депутат Наталья Рослякова. - Бюджет города Перми социально ориентированный, для депутатов очень важно исполнение социальных обязательств. Хорошо, что граждане с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в проведении гемодиализа, получат дополнительную помощь. Приоритетными также остаются вопросы образования и питания детей в образовательных учреждениях.

ЕНВД - отменить

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), который сейчас платят представители малого бизнеса, на федеральном уровне решено отменить с 2021 году. Депутаты городской Думы приняли решение об отмене ЕНВД в Перми на год раньше, с 1 января 2020 года.

- Изменения в системе налогообложения обеспечат более справедливую налоговую нагрузку на предпринимателей, - пояснила заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина, представляя проект решения депутатам.

Предприниматели, пользовавшиеся ранее фиксированным налоговым платежом, могут перейти либо на упрощенную систему налогообложения, либо на патентную.

- Для компенсации выпадающих доходов все муниципалитеты получат дотацию из краевого бюджета, - напомнила председатель думского комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник.

Только в будущем году в бюджет города в качестве компенсации дополнительно поступят 936,1 миллиона рублей. Всего же за два года - около 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на переселение людей из аварийного жилья, единовременную денежную выплату многодетным семьям, повышение заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования.

- Депутаты взвесили все «за» и «против», - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. - «За» оказалось больше - как для города, так и для бизнеса. Кроме того, город получит дополнительные средства из краевого бюджета, это значительная сумма, гораздо больше того, что мы получали от ЕНВД. И немаловажно, что система налогообложения станет более прозрачной и понятной для представителей бизнеса.

Убирать с фасадов кондиционеры и антенны пока не будут

Во втором чтении был принят проект изменений в Правила благоустройства. За время, прошедшее между первым и вторым чтениями, в этот проект было внесено 55 поправок. Наибольшие споры вызвал пункт, который запрещал устанавливать на фасадах домов в центре Перми кондиционеры и спутниковые антенны, а также разнотипно застеклять балконы.

Пермяки, узнавшие о предлагаемых изменениях, особо возмущались тем, что убирать кондиционеры и менять остекление балконов предлагалось самим жильцам домов. Мнение жителей было принято во внимание.

- Когда принимали проект решения в первом чтении, возникло много вопросов по избыточности требований к фасадам домов, - рассказал депутат Вячеслав Григорьев. - В итоге ко второму чтению избыточные требования по поводу кондиционеров и антенн были сняты. Нельзя сказать людям: «Мы сегодня жили так, а с 1 января все убирайте!» Надо решать очень вдумчиво. Мы договорились рассматривать этот вопрос отдельно. Решение будет принято после обсуждения на публичных слушаниях с учетом мнения жителей.

Тем не менее в измененных Правилах благоустройства остались архитектурные требования, связанные с приведением к единому стилю рекламных вывесок. Те, что не соответствуют правилам, предлагается демонтировать.

- Если вывески приведены в порядок, сразу восприятие города меняется к лучшему, - заметил Вячеслав Григорьев. - В центре Перми это уже заметно. Сейчас эти изменения надо будет транслировать во все районы города.

Кондиционерам и остекленным балконам пока ничего не грозитФото: Василий Вахрин

И валидатор, и рулончики билетов

Наиболее бурным стало обсуждение, казалось бы, технического вопроса - изменения в методику расчета тарифа на проезд в общественном транспорте. Изменения не самого тарифа, а именно принципа, по какому его рассчитывать.

- Основные изменения касаются замены конкретных моделей автобусов на класс транспортных средств, уточнений по нормам расхода топлива и смазочных материалов, а также возможности предоставления скидки при безналичной оплате проезда, - пояснила депутатам заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

Но тема транспортной реформы настолько остро воспринимается всеми жителями Перми, что этот технический вопрос стал поводом для разговора о всех проблемах общественного транспорта.

Депутат Александр Филиппов заметил, что одна из целей пилотного проекта, который сейчас действует на 11 городских автобусных маршрутах, - определение пассажиропотока. Ведь в рамках транспортной реформы предполагается, что все деньги, заплаченные пассажирами за проезд, будут направляться сразу в городскую казну, а уже оттуда владельцам автобусов будут платить за оказанную услугу по перевозке пассажиров. И пассажиропоток станет одним из критериев, по которому будет определяться экономически обоснованный размер тарифа.

- Но далеко не все автобусы, участвующие в пилотном проекте, оборудованы автоматизированной системой учета пассажиропотока (АСУП), - подчеркнул Александр Филиппов. - И я сам видел, что у некоторых кондукторов помимо валидаторов висят на плече и рулончики бумажных билетов. То есть часть денег, заплаченных пассажирами за проезд, идет мимо валидатора и не учитывается.

Депутат Владимир Молоковских рекомендовал уделить большее внимание расчетам стоимости перевозок.

- Политика - есть концентрированное выражение экономики, - заявил он. - Когда мы поймем, сколько это стоит, мы сможем рассчитать, какую мы сможем сделать скидку, сколько получит перевозчик, и только тогда простроить политику.

А депутат Геннадий Сторожев предложил оставить тариф на прежнем уровне, а повышение стоимости проезда компенсировать перевозчикам из бюджета.

«Скрипучие сооружения на колесах»

Самым эмоциональным стало выступление первого заместителя председателя думы Дмитрия Малютина. Он поделился впечатлениями от совместной поездки с председателем комитета по инвестициям Сергеем Богуславским на автобусе №33. Причем продемонстрировал коллегам фотографии с неприглядными остановками.

- Некоторые остановки сейчас больше похожи на помойки, - заявил Дмитрий Малютин. - Автобусы в час пик переполнены. Люди в этих старых и скрипучих сооружениях на колесах - как селедки в бочках. Я не понимаю, как кондукторы могут работать в таких нечеловеческих условиях. Повышение тарифа - всегда проблемная тема. Никто никогда не хочет платить больше, все хотят платить меньше. Но если бы подавляющее число автобусов были в порядке, то люди хотя бы понимали, за что отдают свои деньги. Сейчас автобусы старые, ободранные. На сиденьях, которые там установлены, даже страшно сидеть. За поездку в таком автобусе даже 20 рублей - завышенная цена.

Сергей Богуславский поддержал коллегу, рассказав, что пытался заплатить за проезд банковской картой, но ему это не удалось:

- Если бы не Дмитрий Васильевич, который заплатил за меня 20 рублей, меня бы, наверно, высадили из автобуса. Думаю, надо всем коллегам и руководству города иногда ездить на общественном транспорте, чтобы понимать, что это такое.

Дмитрий Малютин: За поездку в таком автобусе даже 20 рублей - завышенная цена.Фото: Василий Вахрин

Итоги обсуждения резюмировал Дмитрий Малютин:

- С 1 января 2020 года мы начинаем транспортную реформу, - напомнил он. - Это серьезное мероприятие, которое отразится на жизни всех пермяков. Услуга должна стать качественнее, удобнее, безопаснее и иметь справедливую цену. Один из важных факторов при введении реформы - пассажиропоток. Мы должны знать, сколько людей пользуется этой услугой, и исходя из этого, устанавливать тариф. Пока город не обладает всеобъемлющей системой учета, мы не можем определить пассажиропоток. Поэтому депутаты предложили довести до логического конца установку на всех автобусах автоматизированной системы учета пассажиропотока и особо отметили, что к транспортной реформе нужно подходить очень взвешенно и прагматично.

Методику расчета тарифа депутаты приняли, но с учетом поправок. А на следующем заседании, которое состоится в октябре, они собираются рассмотреть первые итоги пилотного проекта в общественном транспорте Перми.