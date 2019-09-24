Комфортные условия должны быть у всех пермяков

- У меня подруга - инвалид 1 группы, она живет в частном доме на улице Целинной, и всегда очень проблематично было ее вывезти на прогулку, - рассказывает жительница Вышки II Галина Иванова. - Тротуара как такового вдоль наших домов не было, только дорожка, отсыпанная гравием. По ней ни на инвалидной коляске не проехать, ни с детской коляской не пройти. А этим летом на улице сделали тротуар и спуски, чтобы можно было переезжать проезжую часть.

Без пандуса - не примем!

Новый тротуар на улице Целинной был построен в рамках городской депутатской программы «Комфортная городская среда». Поэтому проконтролировать качество работ приехал депутат Пермской городской Думы Владимир Манин.

- Очень важно, что администрация города прислушалась к нам и взялась за благоустройство частного сектора, - отметил Владимир Манин. - Предусмотрены средства на его благоустройство и на следующие годы. И не только на тротуары для пешеходов, но и на внутриквартальные проезды для машин. Причем не в гравийном исполнении, а будем асфальтировать эти дороги. На некоторых участках сейчас отсутствует уличное освещение. Это тоже надо будет делать. Люди, живущие в частных домах, - такие же пермяки, как и те, кто живут в многоквартирных домах. И у них также должны быть комфортные условия.

Владимир Манин знает, о чем говорит. Практически половина его избирательного округа приходится на частный сектор. Это микрорайоны Язовая, Вышка I, Чапаевский, Курья… И благоустройство этих территорий находится на особом контроле депутата.

- Мы контролируем работу подрядчиков, - рассказал депутат. - Уже сейчас можно сказать, что тротуар на улице Целинной мы пока принимать не будем. Там к пешеходному переходу через улицу с одной стороны сделан пандус для спуска инвалидных колясок, а с другой стороны - нет, там остался бордюр, через который сложно перебираться на коляске. Так что будем просить, чтобы подрядчики исправили ситуацию и сделали пологий спуск.

Одновременно с тротуаром на улице Целинной построили и новенькую площадку для мусорных контейнеров. Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в 2019 году благодаря финансированию программы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» вырос объем проводимых в крае работ по благоустройству, расширен перечень работ. И в этом году в него по просьбам жителей включено обустройство контейнерных площадок.

Новый тротуар на улице Целинная.Фото: Василий Вахрин

Вдоль «Китайской стены» проложили настоящий проспект

Дом на улице Ивана Франко, 40 состоит - вы не поверите! - из 24 подъездов. Не зря его прозвали «китайской стеной». Эта пятиэтажка, состоящая из трех корпусов, была построена в 70-х годах. Тогда же вдоль дома была высажена аллея и сделан тротуар из бетонных плит. За эти годы плиты растрескались, поразбивалась. Тротуар с обеих сторон зарос кустами.

- Наша управляющая компания совместно с жильцами обратилась к депутату Владимиру Манину с просьбой обустроить тротуар, - рассказывает Ирина Половодова, инженер УК «Код», обслуживающей дом по Ивана Франко, 40. - И в рамках программы ремонта дворовых территорий нам выделили субсидию в 2 миллиона рублей.

На эти деньги был сделан большой пешеходный тротуар. Жильцы провели несколько субботников, расчистили территорию у забора соседней школы №30, убрали весь мусор, вырубили дикие кустарники. Получился красивый променад длиной в 380 метров.

- Вечером здесь гуляют родители с малышами, ребята на самокатах и велосипедах катаются, - показывает Ирина Половодова. - Поэтому я хочу высказать благодарность Владимиру Григорьевичу за то, что наш микрорайон с каждым годом становится все краше. Мы очень многое благоустроили за последние три года и по депутатской программе, и по нацпроекту «Формирование городской среды». Но и в планах еще многое. Теперь нам нужно сделать парковки у дома. Жильцы увидели, как в соседних домах устроены парковки, и пришли к выводу, что им также надо.

Парковки, лавочки, урны

А вот во дворе дома по улице Сигаева, 6 благоустроили не только тротуары, но и парковочные карманы, а возле подъездов установили лавочки и стационарные урны.

- Хорошо сделали, что тротуар у подъезда бордюрами отгородили, сейчас машины на него заезжать не могут, - говорят жильцы дома. - А то водители поставят автомобиль чуть не вплотную к подъезду, а нам приходится обходить по лужам. У нас в доме молочная кухня, постоянно ходят родители с колясками, так из-за машин пройти невозможно было. А с другой стороны прямо на газоне парковались, причем каждый свое место отгораживал какими-то палками, веревками, замки развешивали. Сейчас-то прилично смотрится парковка. Ну а цветы возле подъездов мы сами посадили.

- Благодаря программе «Комфортная городская среда» мы сумели сделать тротуары вдоль больших улиц, во дворах и в частном секторе. Стараемся подходить комплексно к благоустройству территорий, рад, что жильцы в этом вопросе занимают активную позицию, - отмечает депутат Владимир Манин. - Думаю, что в 2020-2021 голах продолжим эту работу и сделаем тротуары во всем микрорайоне Вышка II.

Спортплощадка для частного сектора

Тем, что во дворах многоквартирных домов за счет бюджетных средств появляются детские и спортивные площадки, уже никого не удивишь. Жильцы домов воспринимают это как должное. Но этим летом впервые спортивная площадка для детей появилась и в частном секторе - благодаря городской депутатской программе.

В микрорайоне Чапаевский есть большая поляна на окраине березовой рощи. Отсюда начинается экологическая тропа. Рядом - частные дома. Для детей из этих домов и построили площадку, где разместили спортивные уличные тренажеры, а по другую сторону грунтовой дороги, идущей по микрорайону, - футбольное поле с воротами.

Для жителей Чапаевского оборудовали спортивную площадку.Фото: Василий Вахрин

- У нас раньше досуг детей никак не был организован, они порой играли на проезжей части, - говорит Марина Амирова, жительница Чапаевского. - Сейчас они играют рядом с домом. Все родители спокойны.

- Эта площадка появилась по просьбам жителей ТОС «Чапаевский», - пояснил Владимир Манин. - Администрация Орджоникидзевского района помогла оформить документы на землю, и в этом году мы поставили тренажеры, чтобы подростки могли заниматься спортом. Эта площадка станет центром задуманной нами вместе с жильцами большой комплексной зоны отдыха. В перспективе мы огородим территорию, чтобы обезопасить ее от вандалов, и создадим условия для отдыха людей всех возрастов.

Депутат также напомнил, что сейчас принимаются заявки от жильцов на включение их дворов в программы по благоустройству на следующий год.

- В приоритете у нас - тротуары, заезды во дворы, детские площадки, пешеходные дорожки, спортивные площадки - то, что больше всего волнует жильцов, - уточнил Владимир Манин.