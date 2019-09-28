Матч Ростов - Динамо 28 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура Чемпионата России РПЛ

Матч Ростов - Динамо 28 сентября 2019 пройдет на "Ростов Арене". Ростовская команда сыграет со столичными гостями в 11 туре РПЛ. Игра Чемпионата России начнется в 16.30 (мск), это 18.30 по пермскому времени.

В последних пяти матчах Ростов два раза проигрывал (Уфе и Тамбову), три раза выигрывал (у Рубина, Локомотива и Ахмата). А Динамо за последние пять матчей два раза сыграл вничью (с Уфой и ФК Крылья Советов), выиграл у Тамбова и проиграл Локомотиву и Сочи. Посмотрим, какой результат будет у матча Ростов - Динамо 28 сентября 2019 года.

Прогноз от букмекеров на игру Ростов - Динамо 28 сентября 2019

По мнению букмекеров, наиболее вероятна победа Ростова. Коэффицент на победу Ростова 2.15, на Динамо - 3.8. Ничья - 3.2.

Где смотреть онлайн матч Ростов - Динамо 28 сентября 2019

Прямая видеотрансляция матча начнется в 16.30 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию матча Ростов - Динамо можно на сайте kp.ru 28 сентября 2019 в 16.30 (мск).