2019-09-27T13:44:01+03:00
Общество

«Больше всех детей закармливают бабушки». Пермские врачи рассказали, как сохранить здоровье школьника

И с какими диагнозами выходят во взрослую жизнь наши выпускники
Алена ОВЧИННИКОВА
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Круглый стол прошел в нашей редакции 23 сентябряКруглый стол прошел в нашей редакции 23 сентябряФото: Василий Вахрин
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Начался учебный год. А это не только новые знания, которые дети получают на уроках, но и огромная нагрузка по выполнению домашних заданий. А еще музыкальная школа, секция и кружок… Современный ребенок занят настолько, что вздохнуть спокойно некогда. А ведь повышенные нагрузки могут приводить и к серьезным проблемам. Об этом в рамках «Круглого стола» в редакции «Комсомольской правды» рассказали пермские врачи.

Многие заболевания родом из школьного возраста

Медики не скрывают, что поколение сейчас растет ослабленное. Дело в том, что развитие медицины привело к тому, что рожать мамочки начали поздно, а порой и с перенесенными сосудистыми заболеваниями: инсультами и инфарктами. Нередко с избыточной массой тела. Как результат - дети наследуют проблемы своих родителей со здоровьем.

Это выявляется на диспансеризации, которую медики проводят в младшем возрасте, во время подготовки к школе и в подростковом возрасте. И данные медосмотров не радуют: у многих подростков выявляются хронические заболевания: аллергии, бронхиальные астмы, заболевания ЖКТ, язвенная болезнь и избыточная масса тела.

Врачи отмечают тот факт, что главный фактор риска по ожирению ребенка - это живущая в семье бабушка. Именно она начинает закармливать внука. А учитывая, что калорийность пищи у нас сейчас увеличилась почти в три раза, то и лишний вес появляется достаточно быстро.

- Статистика такова, что в Пермском крае каждый третий мужчина не доживает до 60 лет, - говорит главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. - За последние 30 лет ожирение среди мужчин выросло в три раза - с 7 до 20%. Что мы видим, когда пациенты приходят на диспансеризацию? В 2018 году мы выявили, что 55% населения Пермского края страдают избыточной массой тела, 26% имеют артериальную гипертензию и низкую двигательную активность, 0,3 - 0,5% имеют пагубную привычку употребления алкоголя.

Наталья Корягина, главный внештатный врач минздрава Прикамья Фото: Василий Вахрин

Наталья Корягина, главный внештатный врач минздрава ПрикамьяФото: Василий Вахрин

У мужчин до 30 лет гипертония распространена в два раза чаще, чем у женщин. Причем избыточную массу тела большинство из них начинают накапливать в подростковом возрасте. Девочки в это время, чтобы найти друга и удачно выйти замуж, посещают фитнес-клубы и пристально следят за своим весом.

Как можно определить наличие лишнего веса? Для взрослых индекс массы тела высчитывается так: рост -110. Для детей примерно также. Еще можно проверить наличие лишнего веса по кожно-жировой складке на реберной дуге. Она не должна превышать двух сантиметров.

Еще один способ: измерять сантиметровой лентой объем шеи. У женщин она должна быть 33 сантиметра, а у мужчин - 36.

Вес влияет на осанку

Избыточный вес - это, естественно, проблемы с осанкой и стопами - фундаментом организма, тем, на что он опирается. Сейчас данные диспансеризации говорят о том, что у 70% наших детей диагностируются нарушения осанки.

- Школьный возраст - это период, когда у ребенка закладывается фундамент его будущего здоровья, - считает детский ортопед, кандидат медицинских наук Елена Щепеткова. - В это время активно развивается опорно-двигательный аппарат. А нарушения осанки влияют на все органы и системы организма: дыхательную, сердечно-сосудистую, вдобавок может нарушаться работа кишечника. Если двигательная активность в школьном возрасте слабая и ребенок много времени проводит в положении сидя, вдобавок глядя на мелькающий экран компьютера или телефона, серьезно снижается его мышечный тонус.

Елена Щепеткова, детский ортопед Фото: Василий Вахрин

Елена Щепеткова, детский ортопедФото: Василий Вахрин

Кстати, в советское время в школах внимательно следили, чтобы каждая парта была промаркирована специальным значком, сейчас, увы, этого нет. А ведь все дети разные: и в начальной школе, и в среднем, звене, и в старшем. И чтобы сохранить осанку, а значит, и здоровье детей, важно следить за высотой парты и стула.

Немаловажный факт: разрекламированной сегодня северной ходьбой должны заниматься не только пенсионеры, а дети, начиная с детсадовского возраста. В Финляндии, кстати, это придумали для детей с нарушениями здоровья. Рекомендуемая ежедневная дистанция - 5 километров.

Также важно обратить внимание на смену деятельности. Если ребенок полчаса просидел за письменным столом, потом он 20 минут должен посвятить физической активности. Это может быть легкая зарядка: упражнения лодочка, планочка, качание на позвоночнике.

Профессиональный спорт только через кардиолога

Еще одна проблема, за которой важно пристально следить родителям, это работа сердца их ребенка-школьника. Многие дети сейчас занимаются профессиональным спортом, а это серьезные нагрузки на сердце.

- Нашему медицинскому центру в октябре исполняется только год, и мы четко можем охарактеризовать проблемы пациентов, с которыми к нам приходят: это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов, а часто - дети с артериальной гипертензией и избыточным весом, большими спортивными нагрузками, - говорит главный врач Центра Современной Кардиологии «КардиоЭксперт» Ольга Потемкина. - И то, что в поликлиниках пока не имеет широкой доступности, граждане Пермского края могут получить у нас. Это все необходимые исследования сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, предусмотренные стандартами. Также в центре проводятся такие мероприятия, как рентгеновская денситометрия (диагностика остеопении и остеопороза), суточные мониторы СМАД, холтеровское мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ, дуплексное сканирование вен, все виды УЗИ. Центр располагает методикой лечения сердечно-сосудистых заболеваний - наружная контрпульсация. Данная методика успешно применяется в 11 регионах России, а благодаря центру она доступна и жителям Пермского края. Платежеспособные граждане, которые ценят время и не хотят ожидать своей очереди в муниципальных поликлиниках, приходят к нам. Наши детские кардиологи и ревматологи проконсультируют и обследуют детей при подготовке к занятиям в спортивных секциях. Сегодня заключение кардиолога для таких детишек является обязательным. Важно, чтобы родители понимали, что именно они несут ответственность за здоровье своих детей.

Ольга Потемкина, главный врач Современного Центра кардиологии Фото: Василий Вахрин

Ольга Потемкина, главный врач Современного Центра кардиологииФото: Василий Вахрин

Проблемы с русским языком? Проверьте слух ребенка

Еще одной важной причиной неуспеваемости ребенка в школе может стать снижение слуха. Родители и педагоги должны насторожиться, если у школьника появляются рассеянное внимание и неусидчивость. Если появляются жалобы, что ребенок не слышит учителя на уроке. Причем при снижении слуха у ребенка может страдать русский язык, а в точных науках, где опора идет на зрительное, а не на слуховое восприятие, он, наоборот, может делать успехи.

- Первый, кто должен обратить на эту проблему внимание, это родители, неврологи и логопеды, - говорит врач-сурдолог, руководитель многопрофильного «семейного» медицинского центра «Лига med» Наталья Гордеева. - На третий день после появления на свет всем детям в роддоме делают аудиоскриниг. Тест позволяет выявить патологию в среднем и во внутреннем ухе. Кстати, врожденные проблемы со слухом могут проявляться до семи лет. Если аудиоскрининг показывает, что у ребенка есть проблемы со слухом, это повод отправить его на дообследование к серологу. Если пустить ситуацию на самотек, у ребенка появится задержка речевого развития.

Наталья Гордеева, врач-сурдолог Фото: Василий Вахрин

Наталья Гордеева, врач-сурдологФото: Василий Вахрин

Причин снижения слуха очень много. Это могут быть генетические патологии. Врачи сейчас научились выхаживать детей с экстремально низкой массой тела, а такие дети имеют в дальнейшем развитии особенности, в том числе и патологию слуха. Также провоцируют снижение слуха и невылеченные лор-заболевания.

Основная миссия врача-сурдолога в данном случае - выявить тугоухость у ребенка и провести его социальную адаптацию. Специалисты убеждают: если слуховой аппарат показан, то тянуть с его установкой не стоит. Желательно сделать это как можно раньше.

- Сейчас, когда вокруг большое количество гаджетов, слуховые аппараты выглядят достаточно эстетично, - продолжает Наталья Гордеева. - Вдобавок в младшем возрасте ребенок и его ровесники спокойно воспримут это техническое устройство, нежели в подростковом. Если слуховой аппарат надевают девочке в 14 лет, для нее это может стать настоящим стрессом.

О душевном здоровье современных детей

Еще в последнее время в СМИ часто попадают истории депрессий и детских суицидов. Стало ли сейчас меньше душевого здоровья среди школьников?

- Психиатрических проблем не увеличилось, - объясняет главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. - Зато и среди взрослых, и среди подростков сейчас увеличилась алкоголизация. Количество алкогольных магазинов у нас растет, и нередки случаи, когда 18-летние выпускники на законных основаниях покупают спиртное своим младшим товарищам. А алкоголь в разы повышает депрессивное состояние.

Еще одна причина подростковых депрессий в том, что современные дети очень рано узнают о сексуальной жизни и нередко решаются на «взрослые отношения». И как результат - заражаются различными инфекциями, в том числе и вирусом папилломы человека, который приводит к раку шейки матки.

Учитывая, что за окном стоит холодная осень, врачи напомнили и о том, как еще можно защитить своего ребенка. С 4 сентября в Прикамье стартовала прививочная кампания против гриппа. Эпидемия в этом году ожидается очень жесткая. Проблема в том, что сейчас каждому десятому ребенку родители пишут отказ от прививки от гриппа. А сделать ее нужно, ведь грипп опасен тем, что может привести к тяжелым осложнениям. Причем тем, кто имеет диагноз «бронхиальная астма», положена еще и прививка от пневмококка.

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Телефон: +7 (342) 232-01-51.

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