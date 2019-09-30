«Больше всех детей закармливают бабушки». Пермские врачи рассказали, как сохранить здоровье школьника

Начался учебный год. А это не только новые знания, которые дети получают на уроках, но и огромная нагрузка по выполнению домашних заданий. А еще музыкальная школа, секция и кружок… Современный ребенок занят настолько, что вздохнуть спокойно некогда. А ведь повышенные нагрузки могут приводить и к серьезным проблемам. Об этом в рамках «Круглого стола» в редакции «Комсомольской правды» рассказали пермские врачи.

Многие заболевания родом из школьного возраста

Медики не скрывают, что поколение сейчас растет ослабленное. Дело в том, что развитие медицины привело к тому, что рожать мамочки начали поздно, а порой и с перенесенными сосудистыми заболеваниями: инсультами и инфарктами. Нередко с избыточной массой тела. Как результат - дети наследуют проблемы своих родителей со здоровьем.

Это выявляется на диспансеризации, которую медики проводят в младшем возрасте, во время подготовки к школе и в подростковом возрасте. И данные медосмотров не радуют: у многих подростков выявляются хронические заболевания: аллергии, бронхиальные астмы, заболевания ЖКТ, язвенная болезнь и избыточная масса тела.

Врачи отмечают тот факт, что главный фактор риска по ожирению ребенка - это живущая в семье бабушка. Именно она начинает закармливать внука. А учитывая, что калорийность пищи у нас сейчас увеличилась почти в три раза, то и лишний вес появляется достаточно быстро.

- Статистика такова, что в Пермском крае каждый третий мужчина не доживает до 60 лет, - говорит главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. - За последние 30 лет ожирение среди мужчин выросло в три раза - с 7 до 20%. Что мы видим, когда пациенты приходят на диспансеризацию? В 2018 году мы выявили, что 55% населения Пермского края страдают избыточной массой тела, 26% имеют артериальную гипертензию и низкую двигательную активность, 0,3 - 0,5% имеют пагубную привычку употребления алкоголя.

Наталья Корягина, главный внештатный врач минздрава ПрикамьяФото: Василий Вахрин

У мужчин до 30 лет гипертония распространена в два раза чаще, чем у женщин. Причем избыточную массу тела большинство из них начинают накапливать в подростковом возрасте. Девочки в это время, чтобы найти друга и удачно выйти замуж, посещают фитнес-клубы и пристально следят за своим весом.

Как можно определить наличие лишнего веса? Для взрослых индекс массы тела высчитывается так: рост -110. Для детей примерно также. Еще можно проверить наличие лишнего веса по кожно-жировой складке на реберной дуге. Она не должна превышать двух сантиметров.

Еще один способ: измерять сантиметровой лентой объем шеи. У женщин она должна быть 33 сантиметра, а у мужчин - 36.

Вес влияет на осанку

Избыточный вес - это, естественно, проблемы с осанкой и стопами - фундаментом организма, тем, на что он опирается. Сейчас данные диспансеризации говорят о том, что у 70% наших детей диагностируются нарушения осанки.

- Школьный возраст - это период, когда у ребенка закладывается фундамент его будущего здоровья, - считает детский ортопед, кандидат медицинских наук Елена Щепеткова. - В это время активно развивается опорно-двигательный аппарат. А нарушения осанки влияют на все органы и системы организма: дыхательную, сердечно-сосудистую, вдобавок может нарушаться работа кишечника. Если двигательная активность в школьном возрасте слабая и ребенок много времени проводит в положении сидя, вдобавок глядя на мелькающий экран компьютера или телефона, серьезно снижается его мышечный тонус.

Елена Щепеткова, детский ортопедФото: Василий Вахрин

Кстати, в советское время в школах внимательно следили, чтобы каждая парта была промаркирована специальным значком, сейчас, увы, этого нет. А ведь все дети разные: и в начальной школе, и в среднем, звене, и в старшем. И чтобы сохранить осанку, а значит, и здоровье детей, важно следить за высотой парты и стула.

Немаловажный факт: разрекламированной сегодня северной ходьбой должны заниматься не только пенсионеры, а дети, начиная с детсадовского возраста. В Финляндии, кстати, это придумали для детей с нарушениями здоровья. Рекомендуемая ежедневная дистанция - 5 километров.

Также важно обратить внимание на смену деятельности. Если ребенок полчаса просидел за письменным столом, потом он 20 минут должен посвятить физической активности. Это может быть легкая зарядка: упражнения лодочка, планочка, качание на позвоночнике.

Профессиональный спорт только через кардиолога

Еще одна проблема, за которой важно пристально следить родителям, это работа сердца их ребенка-школьника. Многие дети сейчас занимаются профессиональным спортом, а это серьезные нагрузки на сердце.

- Нашему медицинскому центру в октябре исполняется только год, и мы четко можем охарактеризовать проблемы пациентов, с которыми к нам приходят: это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов, а часто - дети с артериальной гипертензией и избыточным весом, большими спортивными нагрузками, - говорит главный врач Центра Современной Кардиологии «КардиоЭксперт» Ольга Потемкина. - И то, что в поликлиниках пока не имеет широкой доступности, граждане Пермского края могут получить у нас. Это все необходимые исследования сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, предусмотренные стандартами. Также в центре проводятся такие мероприятия, как рентгеновская денситометрия (диагностика остеопении и остеопороза), суточные мониторы СМАД, холтеровское мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ, дуплексное сканирование вен, все виды УЗИ. Центр располагает методикой лечения сердечно-сосудистых заболеваний - наружная контрпульсация. Данная методика успешно применяется в 11 регионах России, а благодаря центру она доступна и жителям Пермского края. Платежеспособные граждане, которые ценят время и не хотят ожидать своей очереди в муниципальных поликлиниках, приходят к нам. Наши детские кардиологи и ревматологи проконсультируют и обследуют детей при подготовке к занятиям в спортивных секциях. Сегодня заключение кардиолога для таких детишек является обязательным. Важно, чтобы родители понимали, что именно они несут ответственность за здоровье своих детей.

Ольга Потемкина, главный врач Современного Центра кардиологииФото: Василий Вахрин

Проблемы с русским языком? Проверьте слух ребенка

Еще одной важной причиной неуспеваемости ребенка в школе может стать снижение слуха. Родители и педагоги должны насторожиться, если у школьника появляются рассеянное внимание и неусидчивость. Если появляются жалобы, что ребенок не слышит учителя на уроке. Причем при снижении слуха у ребенка может страдать русский язык, а в точных науках, где опора идет на зрительное, а не на слуховое восприятие, он, наоборот, может делать успехи.

- Первый, кто должен обратить на эту проблему внимание, это родители, неврологи и логопеды, - говорит врач-сурдолог, руководитель многопрофильного «семейного» медицинского центра «Лига med» Наталья Гордеева. - На третий день после появления на свет всем детям в роддоме делают аудиоскриниг. Тест позволяет выявить патологию в среднем и во внутреннем ухе. Кстати, врожденные проблемы со слухом могут проявляться до семи лет. Если аудиоскрининг показывает, что у ребенка есть проблемы со слухом, это повод отправить его на дообследование к серологу. Если пустить ситуацию на самотек, у ребенка появится задержка речевого развития.

Наталья Гордеева, врач-сурдологФото: Василий Вахрин

Причин снижения слуха очень много. Это могут быть генетические патологии. Врачи сейчас научились выхаживать детей с экстремально низкой массой тела, а такие дети имеют в дальнейшем развитии особенности, в том числе и патологию слуха. Также провоцируют снижение слуха и невылеченные лор-заболевания.

Основная миссия врача-сурдолога в данном случае - выявить тугоухость у ребенка и провести его социальную адаптацию. Специалисты убеждают: если слуховой аппарат показан, то тянуть с его установкой не стоит. Желательно сделать это как можно раньше.

- Сейчас, когда вокруг большое количество гаджетов, слуховые аппараты выглядят достаточно эстетично, - продолжает Наталья Гордеева. - Вдобавок в младшем возрасте ребенок и его ровесники спокойно воспримут это техническое устройство, нежели в подростковом. Если слуховой аппарат надевают девочке в 14 лет, для нее это может стать настоящим стрессом.

О душевном здоровье современных детей

Еще в последнее время в СМИ часто попадают истории депрессий и детских суицидов. Стало ли сейчас меньше душевого здоровья среди школьников?

- Психиатрических проблем не увеличилось, - объясняет главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. - Зато и среди взрослых, и среди подростков сейчас увеличилась алкоголизация. Количество алкогольных магазинов у нас растет, и нередки случаи, когда 18-летние выпускники на законных основаниях покупают спиртное своим младшим товарищам. А алкоголь в разы повышает депрессивное состояние.

Еще одна причина подростковых депрессий в том, что современные дети очень рано узнают о сексуальной жизни и нередко решаются на «взрослые отношения». И как результат - заражаются различными инфекциями, в том числе и вирусом папилломы человека, который приводит к раку шейки матки.

Учитывая, что за окном стоит холодная осень, врачи напомнили и о том, как еще можно защитить своего ребенка. С 4 сентября в Прикамье стартовала прививочная кампания против гриппа. Эпидемия в этом году ожидается очень жесткая. Проблема в том, что сейчас каждому десятому ребенку родители пишут отказ от прививки от гриппа. А сделать ее нужно, ведь грипп опасен тем, что может привести к тяжелым осложнениям. Причем тем, кто имеет диагноз «бронхиальная астма», положена еще и прививка от пневмококка.

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