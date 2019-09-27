«Главное – удобство и безопасность». Эксперты рассказали, как лучше платить за коммунальные услуги

На радио «Комсомольская правда – Пермь» на 96,6 FM прошел ЖКХ-марафон. Одним из вопросов стало обсуждение способов оплаты за жилищно-коммунальные услуги, их совершенствование и новые возможности.

«Социальная миссия банка»

О способах оплаты за жилищно-коммунальные услуги рассказал управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Константин Подвальный:

- Каждому из нас ежемесячно приходится оплачивать коммунальные услуги - квартплату, электроэнергию, газ, телефон, интернет, кабельное телевидение, домофон, взнос за капремонт и прочее. Особенно сейчас, в начале нового отопительного сезона, на первый план выходит удобство этого процесса.

Это своего рода социальная миссия Сбербанка, потому что это не только комфорт и безопасность платежей для клиентов, но и удобство расчетов для самих поставщиков услуг, направленное на бесперебойный сбор и, как следствие, работу коммунальных систем.

Сервисы Сбербанка регулярно совершенствуются, чтобы на выходе получался отличный и качественный продукт. Сейчас они во многом превосходят распространенные раньше пункты приема платежей, в которых нужно было стоять в очередях, подстраиваться под их не всегда удобный график работы, где не принимали банковские карты и не все квитанции можно было оплатить в одном месте.

Сбербанк предлагает платить так, как удобно каждому отдельному человеку – без очередей, безналичным способом, все квитанции в одном месте, в любое время дня или ночи, в том числе дистанционно, не выходя из дома, даже в отпуске из другой страны. И для этого существует несколько таких сервисов.

«Заплатить за ЖКХ в обед»

Первый, самый традиционный, - это «окна» в офисах банка.

Второй способ – через устройства самообслуживания. У Сбербанка широкая сеть банкоматов и платежных терминалов как в Перми, так и по всему Пермскому краю, что делает этот вариант оплаты максимально удобным. Зачастую возле дома можно найти сразу несколько банкоматов и терминалов в шаговой доступности. У них интуитивно понятный интерфейс, который постоянно улучшается, по большинству платежей отсутствует комиссия. Набирает популярность оплата по штрих-коду в терминалах, что избавляет от ввода множества цифр и путаницы в них. А консультанты в зонах самообслуживания всегда готовы помочь, если возник какой-либо вопрос.

Банкоматы Сбербанка находятся не только в офисах банка, но и в торговых центрах, и на многих предприятиях. Благодаря этому клиентам удобно и оплатить услуги ЖКХ даже в обеденный перерыв.

Если с поставщиком услуги у банка заключен договор, то оплатить ее можно без комиссии. Если договора нет, то самый выгодный способ оплаты – дистанционный. И это третий способ оплаты. Дистанционные сервисы – это интернет-банк «Сбербанк Онлайн» или мобильное приложение, версия как для компьютеров, так и для смартфонов или планшетов. 75% клиентов банка в Пермском крае используют этот способ оплаты. Главное его преимущество – оплатить услуги можно в любое время суток на любом гаджете с выходом в интернет.

С помощью мобильного приложения можно совершать платежи по штрих-коду. Для этого всего лишь нужно нажать кнопку «оплата по QR-коду» и отсканировать штрих-код с квитанции камерой телефона. Это очень удобно, так как не надо долго вводить реквизиты, сумму и так далее.

В приложении автоматически работает система безопасности Сбербанка, и за сохранность платежей не нужно беспокоиться. Уровни безопасности устроены так, чтобы никто не получил доступ к данным клиентов. Чтобы оплатить квитанцию, достаточно сделать несколько кликов. А все платежи сохраняются в истории, и в любое время можно распечатать чек, а также справку-подтверждение платежа, не посещая отделение банка.

Если возникли вопросы, можно обратиться на горячую линию Сбербанка по телефону 900 и получить консультацию. Также есть чат в приложении «Сбербанк Онлайн».

«Подарок на личный счет»

И четвертый способ, особенно подходящий для занятых людей, - это автоплатеж. С ним можно спокойно уехать в отпуск и быть уверенным в том, что оплата не будет пропущена.

- Современный темп жизни таков, что мы не всегда успеваем решать личные вопросы, среди которых как раз оплата коммунальных услуг, - говорит Константин Подвальный. – Автоплатеж – это бесплатная услуга, которую сегодня уже выбрали более 150 тысяч жителей Пермского края.

Дату списания клиент выбирает самостоятельно. Всю историю платежей в любой момент можно отследить с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания.

С 1 октября Сбербанк запускает в Пермском крае акцию «Удачный платеж». Клиенты, которые, до конца ноября подключат автоплатеж в адрес поставщика услуг ОАО «КРЦ-Прикамье» и оплатят с помощью этой услуги не менее двух квитанций, получат приз в размере 1000 рублей на свой лицевой счет. Количество призов ограничено.

А еще вместо бумажных конвертов через «Сбербанк Онлайн» можно дарить деньги с открыткой. Удобно, красиво и сразу на карту дорогому человеку!