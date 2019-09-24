Старинная живопись как документ эпохи

- Профессия педагога сложна тем, что мы сегодня учим ребят с помощью информации, которая была получена вчера, чтобы они пользовались ею завтра, - говорит Дарья Руднева, преподаватель теоретических дисциплин школы искусств №12, участница курсов повышения квалификации. - И когда ты рассказываешь детям о музыке, которая стала сокровищем мирового искусства даже не сто, а двести, триста лет назад, надо понимать, что сокрыто в этой музыке. Ведь музыка - это не просто набор нот, в ней заключена целая философия, которую пытался до нас донести композитор. И Александр Майкапар для нас как волшебник. Он делится с нами инструментами, которыми можно расшифровать музыку.

В Перми прошли курсы повышения квалификации для преподавателей детских школ искусств. В рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкальный комментатор канала BBC Александр Майкапар, прочел цикл лекций на тему «Синтез искусств в свете современных научных исследований и музыкальной иконографии».

Почему клавиши стали длиннее?

Музыка и живопись - как связаны они друг с другом? Александр Майкапар считает, что очень плотно. Живопись может быть не только произведением искусства, но и документом, отражающим эпоху.

- Когда мы смотрим на картины старых мастеров с музыкальным сюжетом, можем увидеть, к примеру, манеру игры на музыкальных инструментах, - рассказывает Александр Майкапар. - В старину манера игры была другая. И картины это запечатлели. Сейчас мы играем на клавишных инструментах, пользуясь всеми пятью пальцами, а ранее большой палец не использовался. Вроде бы мелкая деталь, но она говорит о многом. В старину музыка была менее сложной и не такой быстрой, поэтому музыканты обходились восемью пальцами, и в эпоху Возрождения не требовались инструменты с длинными клавишами. А когда музыка стала более беглой, музыкантам пришлось играть более проворно, и клавиши стали длиннее, чтобы можно было использовать и большой палец.

Также за минувшие века изменился смычок у скрипки.

- Сейчас он вогнутый и волос на нем сильно натянут, потому что требуется наполнить музыкой большие залы, - демонстрирует Александр Майкапар. - А ранее в камерной обстановке этого не требовалось, и смычок долгое время был выгнутый, волос был натянут не так сильно. Музыка звучала тише, но зато сердечнее и теплее. Все эти моменты нам давно известны, но картины XVII века это подтверждают наглядно, выступая своеобразным документом эпохи.

Тренинги для педагогов будут продолжены

Увлекательные лекции Александра Майкапара стали великолепным мастер-классом для педагогов. Он наглядно продемонстрировал, как нужно преподавать теорию музыки.

- Развитие художественного образования для нас в Пермском крае серьезная и актуальная задача, - отметила заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина. - И очень помогает нам в этом федеральный проект «Творческие люди». Благодаря ему мы можем повысить компетенции достаточно большого числа работников культуры, непосредственно тех, кто занимается подготовкой ребят, развитием художественного вкуса, таланта - это преподаватели со всех муниципалитетов края. Мы смогли договориться с академией имени Гнесиных, чтобы профессор Майкапар приехал к нам, чтобы как можно больше преподавателей из детских школ искусств Пермского края смогли пообщаться с этим выдающимся человеком, имя которого известно каждому, кто занимается музыкой.

Благодаря включению образовательного курса в программу «Пермский открытый университет» прослушать лекции Александра Майкапара смогли не только педагоги из музыкальных школ, но и все желающие.

А в планах у Министерства культуры - продолжить эту практику и регулярно проводить в Пермском крае тренинги для преподавателей с приглашением известных лекторов.