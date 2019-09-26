2019-09-26T07:59:19+03:00
Общество

Автобусные маршруты Перми: какие пользуются самой большой популярностью у пермяков

Самые востребованные автобусные маршруты Перми перевозят по 20 тысяч человек в день
Дарья СТРУЕВА
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В Перми есть автобусные маршруты, которые перевозят по 20 тысяч пассажиров в день.В Перми есть автобусные маршруты, которые перевозят по 20 тысяч пассажиров в день.Фото: Василий Вахрин
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Тем, кто не имеет личного транспорта и передвигается по городу на автобусах, интересно будет узнать, какие автобусные маршруты Перми самые востребованные у горожан. Эту информацию журналистам «Комсомольской правды» сообщили в городском департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

В департаменте вычислили, какие автобусные маршруты Перми пользуются самой большой популярностью у горожан по количеству перевозимых пассажиров. Картина получилась следующая:

Автобусные маршруты Перми, где пассажиропоток больше 20 тысяч пассажиров в день:

Маршрут № 1 Микрорайон Садовый – ст. Пермь II

Маршрут № 10 Микрорайон Владимирский - Микрорайон Нагорный

Маршрут № 13 Площадь Дружбы - Микрорайон Нагорный

Маршрут № 14 Микрорайон Юбилейный - Микрорайон Заостровка

Маршрут № 19 Улица Милиционера Власова - Микрорайон Липовая Гора

Маршрут № 20 Микрорайон Новый Крым - Драмтеатр (Театр-Театр)

Маршрут № 27 Площадь Дружбы - Микрорайон Нагорный

Маршрут № 36 Улица Мильчакова - Микрорайон Вышка-1

Маршрут № 59 Улица Милиционера Власова - Улица 2-я Запорожская

Маршрут № 77 Театр Ироничная Компания - Улица Социалистическая

Автобусные маршруты Перми, где пассажиропоток больше 15 тысяч пассажиров в день:

Маршрут № 4 Микрорайон Садовый - Микрорайон Нагорный

Маршрут № 16 Микрорайон Владимирский - Микрорайон Запруд

Маршрут № 32 Микрорайон Васильевка - Центральный колхозный рынок

Маршрут № 66 Микрорайон Парковый - Микрорайон Крохалева

Маршрут № 68 Микрорайон Садовый - Станция Пермь II

Маршрут № 74 Микрорайон Заостровка - Микрорайон Владимирский

Автобусные маршруты Перми, где пассажиропоток больше 10 тысяч пассажиров в день:

Маршрут № 3 Магазин Речник - Микрорайон Нагорный

Маршрут № 8 ДДК имени Кирова - Центральный колхозный рынок

Маршрут № 43 Микрорайон Крохалева - Микрорайон Садовый

Маршрут № 47 Мачтобаза - Аэропорт Бахаревка

Маршрут № 53 Центральный колхозный рынок - 10-й микрорайон

Маршрут № 63 Площадь Восстания - Микрорайон Крохалева

Маршрут № 64 ДДК имени Кирова - Станция Пермь II

Маршрут № 67 Микрорайон Парковый - Микрорайон Садовый

Маршрут № 80 Театр Ироничная Компания - ДДК имени Кирова

ИСТОЧНИК KP.RU

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