Автобусные маршруты Перми: какие пользуются самой большой популярностью у пермяков
Тем, кто не имеет личного транспорта и передвигается по городу на автобусах, интересно будет узнать, какие автобусные маршруты Перми самые востребованные у горожан. Эту информацию журналистам «Комсомольской правды» сообщили в городском департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.
В департаменте вычислили, какие автобусные маршруты Перми пользуются самой большой популярностью у горожан по количеству перевозимых пассажиров. Картина получилась следующая:
Автобусные маршруты Перми, где пассажиропоток больше 20 тысяч пассажиров в день:
Маршрут № 1 Микрорайон Садовый – ст. Пермь II
Маршрут № 10 Микрорайон Владимирский - Микрорайон Нагорный
Маршрут № 13 Площадь Дружбы - Микрорайон Нагорный
Маршрут № 14 Микрорайон Юбилейный - Микрорайон Заостровка
Маршрут № 19 Улица Милиционера Власова - Микрорайон Липовая Гора
Маршрут № 20 Микрорайон Новый Крым - Драмтеатр (Театр-Театр)
Маршрут № 27 Площадь Дружбы - Микрорайон Нагорный
Маршрут № 36 Улица Мильчакова - Микрорайон Вышка-1
Маршрут № 59 Улица Милиционера Власова - Улица 2-я Запорожская
Маршрут № 77 Театр Ироничная Компания - Улица Социалистическая
Автобусные маршруты Перми, где пассажиропоток больше 15 тысяч пассажиров в день:
Маршрут № 4 Микрорайон Садовый - Микрорайон Нагорный
Маршрут № 16 Микрорайон Владимирский - Микрорайон Запруд
Маршрут № 32 Микрорайон Васильевка - Центральный колхозный рынок
Маршрут № 66 Микрорайон Парковый - Микрорайон Крохалева
Маршрут № 68 Микрорайон Садовый - Станция Пермь II
Маршрут № 74 Микрорайон Заостровка - Микрорайон Владимирский
Автобусные маршруты Перми, где пассажиропоток больше 10 тысяч пассажиров в день:
Маршрут № 3 Магазин Речник - Микрорайон Нагорный
Маршрут № 8 ДДК имени Кирова - Центральный колхозный рынок
Маршрут № 43 Микрорайон Крохалева - Микрорайон Садовый
Маршрут № 47 Мачтобаза - Аэропорт Бахаревка
Маршрут № 53 Центральный колхозный рынок - 10-й микрорайон
Маршрут № 63 Площадь Восстания - Микрорайон Крохалева
Маршрут № 64 ДДК имени Кирова - Станция Пермь II
Маршрут № 67 Микрорайон Парковый - Микрорайон Садовый
Маршрут № 80 Театр Ироничная Компания - ДДК имени Кирова
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