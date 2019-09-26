2019-09-25T19:48:35+03:00
Звезды

Автор легендарного «Волкодава» приехала в Прикамье за сюжетом новой книги

Мария Семенова решила изучить культуру языческих предков пермяков
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Мария Семенова - одна из основателей жанра славянское фэнтези.Мария Семенова - одна из основателей жанра славянское фэнтези.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Писательница Мария Семенова, автор серии легендарных романов про Волкодава, вместе со своим соавтором – писателем-фантастом Анной Гуровой - приехала в Прикамье в поисках сюжета для новой книги из цикла «Аратта». Цикл повествует об эпохе последнего ледникового периода, когда по земле еще ходили мамонты и саблезубые тигры, поэтому в Перми первым делом посетили Музей пермских древностей.

- Мы решили воочию посмотреть на мамонтов, верхом на которых ездят герои наших книг, - рассказала Мария Семенова корреспонденту «Комсомолки».

Дело в том, что писательница придерживается принципа – писать только о том, что точно знаешь. Поэтому ради одного абзаца о плетении лаптей, Семенова сама научилась плести лапти. Во время работы над циклом «Волкодав» она пошла заниматься айкидо, так ак ее герой в совершенстве владеет этим боевым искусством. А ради одного из героев цикла «Братья» Мария Семенова научилась играть на гуслях. Кстати, на встрече с пермскими читателями она исполнила на гуслях несколько песен своего сочинения.

А так как цикл «Аратта» посвящен предкам финно-угорских народов, Мария Семенова и Анна Гурова отправились в этнографическую экспедицию на север Пермского края. Они поехали в Чердынь, чтобы познакомиться с наследием языческих предков пермяков, в том числе со знаменитым пермским звериным стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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