"Ваня только начинал жить". В Прикамье подростка, который убил школьника, приговорили к 5,5 годам

- Мы считаем, что это очень мало за смерть ребенка, который только начинал жить, - говорят родные 17-летнего Ивана.

В начале июня тихого и спокойного десятиклассника не стало. Причиной трагедии стала встреча на прогулке со знакомым парнем Максимом, который попросил у Вани сигарету.

«Думал, просто драка будет»

Слово за слово - началась ссора, Максим – бывший спортсмен – начал избивать Ивана. Он нанес ему не менее 10 ударов кулаками по голове и не менее четырех ударов ногами.

Ваня упал, его начало трясти. Чтобы привести парня в чувство, подростки начали обливать его водой.

- Все нормально, - сказал он свои последние в жизни слова, а через несколько минут скончался.

23 сентября в Добрянском суде начался суд по этому делу. На скамье подсудимых – 17 летний подросток Максим М., его обвиняют в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего».

- Я гулял с другом и встретил Ивана, - рассказал на процессе подсудимый. - Я у него попросил сигарету. Когда он ответил, что у него нет, я сказал, что он врет. До этого у нас уже были неприязненные отношения. Он начал угрожать мне своими друзьями из Перми. Я попросил его подойди и нанес ему удары кулаком по голове. Он начал падать. Потом я подбежал, начал по щекам бить, приводить его в чувство. Он очнулся, сказал, что все нормально, опять отключился и начал синеть. Я позвонил в «скорую», но сначала не дозвонился. Потом подошла женщина, она медсестра оказалось. Она начала оказывать ему помощь, я делал то, что она говорила. «Скорая» ехала долго. Я не думал, что все так получится. Думал, просто драка будет.

Причиной смерти стали именно удары

Несколько лет агрессивный подросток занимался в школе вольной борьбы. Потом стал пропускать тренировки, и был отчислен.

- Какой у тебя вес был на тот момент? – задал вопрос адвокат защиты.

- 52, - ответил подсудимый.

- А у Ивана?

- Не знаю, 80-90.

- Каким видом спорта ты занимался?

- Вольной борьбой, но там только борются, не наносят удары. От моих ударов он не мог умереть. Он большой, я его не забивал, не запинывал. Как он мог умереть от моих ударов?

Однако по заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти Ивана стали именно удары, а не травмы, полученные при падении.

Вдобавок пока шло следствие, специалисты провели экспертизу соцсетей обвиняемого и пришли к выводу, что все конфликты несовершеннолетний спортсмен старается решать с применением физической силы, на его странице преобладают видео и группы агрессивной направленности.

Рос примерным ребенком

- Я раскаиваюсь, сожалею, не думал, что так получится, - извинялся подсудимый в слезах.

- Он рос хорошим ребенком, мы всегда могли договориться, - говорила на суде мама спортсмена. - Он приходил домой вовремя, агрессии в нем не видела. Школьные собрания я посещала, нареканий от учителей не было, учился сын хорошо. Накануне происшествия я была на даче, когда приехала, муж сказал, что Максим убил человека. Через пять минут я была на месте происшествия и спросила у сына, что случилось. Он рассказал. Видимо, приколы у них такие - сигареты просить. Максим не курит. Он рассказал, что Ваня начал ему угрожать своими друзьями из Перми, и он решил разобраться на месте.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Суд приговорил Максима М. к 5,5 годам в воспитательной колонии. - Он приговор спокойно выслушал, но всплакнул, - сообщили родственники погибшего парня. - Но его мама сильно плакала после вынесения приговора. На апелляцию не будем подавать, хоть и срок считаем маленьким.

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