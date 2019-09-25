2019-09-25T15:25:16+03:00
Происшествия

"Ваня только начинал жить". В Прикамье подростка, который убил школьника, приговорили к 5,5 годам

17-летний Максим М. начал избивать школьника после отказа дать ему сигарету
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Погибший Иван. Фото: семейный архив.Погибший Иван. Фото: семейный архив.
Изменить размер текста:

- Мы считаем, что это очень мало за смерть ребенка, который только начинал жить, - говорят родные 17-летнего Ивана.

В начале июня тихого и спокойного десятиклассника не стало. Причиной трагедии стала встреча на прогулке со знакомым парнем Максимом, который попросил у Вани сигарету.

«Думал, просто драка будет»

Слово за слово - началась ссора, Максим – бывший спортсмен – начал избивать Ивана. Он нанес ему не менее 10 ударов кулаками по голове и не менее четырех ударов ногами.

Ваня упал, его начало трясти. Чтобы привести парня в чувство, подростки начали обливать его водой.

- Все нормально, - сказал он свои последние в жизни слова, а через несколько минут скончался.

23 сентября в Добрянском суде начался суд по этому делу. На скамье подсудимых – 17 летний подросток Максим М., его обвиняют в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего».

- Я гулял с другом и встретил Ивана, - рассказал на процессе подсудимый. - Я у него попросил сигарету. Когда он ответил, что у него нет, я сказал, что он врет. До этого у нас уже были неприязненные отношения. Он начал угрожать мне своими друзьями из Перми. Я попросил его подойди и нанес ему удары кулаком по голове. Он начал падать. Потом я подбежал, начал по щекам бить, приводить его в чувство. Он очнулся, сказал, что все нормально, опять отключился и начал синеть. Я позвонил в «скорую», но сначала не дозвонился. Потом подошла женщина, она медсестра оказалось. Она начала оказывать ему помощь, я делал то, что она говорила. «Скорая» ехала долго. Я не думал, что все так получится. Думал, просто драка будет.

Причиной смерти стали именно удары

Несколько лет агрессивный подросток занимался в школе вольной борьбы. Потом стал пропускать тренировки, и был отчислен.

- Какой у тебя вес был на тот момент? – задал вопрос адвокат защиты.

- 52, - ответил подсудимый.

- А у Ивана?

- Не знаю, 80-90.

- Каким видом спорта ты занимался?

- Вольной борьбой, но там только борются, не наносят удары. От моих ударов он не мог умереть. Он большой, я его не забивал, не запинывал. Как он мог умереть от моих ударов?

Однако по заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти Ивана стали именно удары, а не травмы, полученные при падении.

Вдобавок пока шло следствие, специалисты провели экспертизу соцсетей обвиняемого и пришли к выводу, что все конфликты несовершеннолетний спортсмен старается решать с применением физической силы, на его странице преобладают видео и группы агрессивной направленности.

Рос примерным ребенком

- Я раскаиваюсь, сожалею, не думал, что так получится, - извинялся подсудимый в слезах.

- Он рос хорошим ребенком, мы всегда могли договориться, - говорила на суде мама спортсмена. - Он приходил домой вовремя, агрессии в нем не видела. Школьные собрания я посещала, нареканий от учителей не было, учился сын хорошо. Накануне происшествия я была на даче, когда приехала, муж сказал, что Максим убил человека. Через пять минут я была на месте происшествия и спросила у сына, что случилось. Он рассказал. Видимо, приколы у них такие - сигареты просить. Максим не курит. Он рассказал, что Ваня начал ему угрожать своими друзьями из Перми, и он решил разобраться на месте.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Суд приговорил Максима М. к 5,5 годам в воспитательной колонии. - Он приговор спокойно выслушал, но всплакнул, - сообщили родственники погибшего парня. - Но его мама сильно плакала после вынесения приговора. На апелляцию не будем подавать, хоть и срок считаем маленьким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На суде родители узнали последнюю фразу своего сына, забитого до смерти подростком

В Пермском крае начался процесс по делу 17-летнего спортсмена, которого обвиняют в гибели школьника (Подробнее...)

«Сын мечтал стать нефтяником». В Прикамье 17-летнего школьника убили за отказ дать сигарету

Подозреваемый в убийстве - спортсмен [аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Они хотят расправиться с сыном". В пермской школе дети затравили одноклассника
Пермяка осудят за изнасилование ребенка
В Прикамье зафиксировали редкое погодное явление
Жителям Прикамья с заболеваниями системы кровообращения выделят бесплатные лекарства
В Прикамье подвели итоги месячника, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом
«ПЗСП» организует экскурсию в дом по ул. 5-я Каховская, 8в
МЧС предупреждает: В Пермском крае ожидаются сильные заморозки
Власти Перми разрешили строить многофунциональный центр
Жители дома на Комсомольском проспекте, где обнаружили трещину, боятся обрушения стены
В Прикамье осудили мужчину, который ударил друга лопатой
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения
«Задыхался и слезились глаза». В Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне
В Перми выпрямили участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта
Администрация Перми укрепит грунт под домом на льва Шатрова
«Избил после отказа дать сигарету». Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве школьника 6 лет
Пермский университет вошел в список лучших ВУЗов мира
Депутаты Пермской городской Думы решили продлить соцподдержку некоторых категорий горожан
Пермяк в порыве ревности сжег баню и сарай своей девушки
Ушел за вениками и не вернулся. В Прикамье поиски пропавшего мужчины закончились трагедией
Из-за аварии район Городские горки в Перми остался без воды
«Ушел за вениками и пропал». В Прикамье разыскивают 79-летнего пенсионера
Пьяный пермяк избил знакомого табуретом
"Меня не узнавали приятели" . Как полный парень похудел и превратился в сексуального фитнес-тренера
Пермячка попала в больницу после жесткого секса
«Оставили умирать на дороге». Волонтеры спасают маленькую таксу, которую сбила машина
В Прикамье трудовые мигранты увеличили доходы бюджета на 15 %