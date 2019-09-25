2019-09-25T12:52:38+03:00
Общество

«Цена за искалеченные жизни». Пермячки, которых 70 лет назад перепутали в роддоме, отсудили по миллиону

А их братья и сестры по 100 тысяч рублей
Алена ОВЧИННИКОВА
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Суд встал на сторону истцов, но уменьшил сумму исков в 140 раз.Суд встал на сторону истцов, но уменьшил сумму исков в 140 раз.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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Ленинский суд Перми поставил точку в многомиллионном иске перепутанных в роддоме пермячек. Вместе с братьями и сестрами женщины пробовали отсудить 350 миллионов рублей за жизнь в неродных семьях, но всего получилось два с половиной миллиона.

- По одному миллиону суд взыскал с ответчиков в пользу обеих перепутанных в роддоме женщин и по 100 тысяч рублей в пользу пяти их братьев и сестер, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Ленинского районного суда Перми.

Эта запутанная история с подменой новорожденных младенцев произошла 72 года назад в селе Перемское Добрянского района. Установить, кто виноват в произошедшем, сейчас невозможно. В живых нет ни врачей, ни акушерок, ни самих рожениц. Зато есть женщины, которые всю жизнь из-за этой ошибки прожили в неродных семьях. Это пермячка Людмила Абросимова и жительница Кирова Вера Будина.

История с подменой вскрылась благодаря любви одной из сестер Людмилы Абросимовой к телевизионным ток-шоу. Всю жизнь она подозревала, что одна из ее сестер – неродная. Она написала на передачу и попросила провести ДНК-экспертизу. Подозрения женщины оказались небеспочвенными. На программе выяснилось, что 72 года назад подмена все-таки произошла.

Узнав горькую правду, женщины обратились в суд, требуя взыскать моральный вред на рекордную сумму: 350 миллионов рублей. По 50 миллионов попросили сами перепутанные женщины Людмила и Вера, еще по 50 миллионов – пятеро их братьев и сестер.

Однако та экспертиза, которую обе семьи сделали на передаче, суд не рассматривал в качестве доказательств. И истцам пришлось делать ДНК-анализ в экспертной лаборатории. Это немалая сумма, однако с оплатой услуг генетического центра им помог столичный адвокат.

- Мы не будем комментировать решение суда, - заявила Людмила Абросимова, одна из перепутанных в роддоме женщин.

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«70 лет прожили в чужих семьях». Продолжается суд о перепутанных в роддоме пермячках

Истцы надеются отсудить 350 миллионов рублей[аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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