МЭФ-2019: В Перми выступит Майк Бутчер - самый известный человек в сфере инноваций

Что такое Межрегиональный экспортный форум?

МЭФ - это открытая дискуссионная площадка, на которой участники форума будут обсуждать ключевые темы развития экспорта и экономического потенциала российских территорий. На форуме начинающие и действующие экспортеры смогут не только привлечь покупателей и познакомиться с торговыми представителями на зарубежных рынках, но и узнать о мерах государственной поддержки экспорта, в том числе и в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также посетить образовательные семинары, посвященные экспортной деятельности.

Кто приедет на МЭФ?

В этом году в МЭФ примут участие более 3 тысяч человек. Ожидается присутствие представителей иностранных компаний из 16 стран мира, среди которых США, Нидерланды, Китай, Франция, Япония, Германия, ОАЭ и других.

В числе участников: заместители министров двух ведомств –промышленности и торговли и высшего образования и науки, губернатор Пермского края Максим Решетников, президент Удмуртской Республики Александр Бречалов, генеральный директор «Российского экспортного центра» Андрей Слепнев, генеральный директор Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России Олег Прозоров, генеральный директор Итало-российской торговой палаты Юрий Агапов и заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «ОХК «УРАЛХИМ» Игорь Буланцев.

Что интересное ожидается на форуме?

В этом году программа МЭФ включает в себя четыре направления. Это сессии и круглые столы с руководителями федеральных органов исполнительной власти на тему государственных механизмов и мер поддержки, образовательная программа для компаний, которые уже экспортируют свою продукцию или только планируют – Edu-Camp, а также проведение дискуссий с представителями федеральных и международных институтов развития о кадровом потенциале компаний-экспортеров, хайтек-экспорте и экспорте услуг. Также на форуме будет организована специальная байерская программа для профильных покупателей и приглашенных зарубежных компаний-партнеров

27 сентября состоится мастер-класс «Из производителя в экспортеры. Гид для новичков». Это неформальная встреча начинающих участников ВЭД с опытными экспортерами, где эксперты поделятся практической информацией, о которой не пишут в официальных документах и не рассказывают на лекциях. Участники мастер-класса узнают реальные истории экспорта от бизнеса Пермского края.

Кто будет выступать на форуме?

На МЭФ-2019 выступит более 100 спикеров. В их числе - самый известный в мире технолог, эксперт в сфере инноваций, основатель и главный редактор авторитетного издания TechCrunch Майк Бутчер.

Гость такого уровня впервые приезжает в Пермь. У гостей фестиваля будет уникальная возможность вживую познакомиться со спикером с мировым именем, чей график расписан на год вперед.

В своем выступлении, эксклюзивно подготовленном для участников и гостей МЭФ-2019, Майк Бутчер расскажет о запуске стартапов и их презентации широкой аудитории, поговорит о венчурных фондах в США, Европе и других странах, затронет тему инноваций и новых технологий в бизнесе. Отдельно британский эксперт расскажет о процессе выхода компаний на глобальные рынки и digital-трендах в бизнесе.

Когда и где состоится форум?

Форум будет проходить 26 и 27 сентября на площадке завода имени Шпагина (г. Пермь, ул. Советская, 1Б, лит.А).