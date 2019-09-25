«Мы готовы паковать чемоданы и съезжать». У змеи, которая поселилась в пермской пятиэтажке, появился целый выводок

- Это просто тихий ужас какой-то, - говорят жители многострадальной пятиэтажки на улице Целинной в Мотовилихинском районе Перми. – Три недели назад у нас в подвале поселилась змея, а вчера одна из жительниц седьмого подъезда увидела, что из подвала выползли еще три небольшие змейки и начали виться. Получается, у нашей подвальной змеи появилось потомство! И как нам теперь жить в таком доме?

Многие перепуганные жильцы уже всерьез готовы продавать квартиры и съезжать куда угодно, чтобы только обезопасить себя и свои семьи.

- Мы реально боимся за своих детей, - говорят жители. - Двор у нас тихий и спокойный, ребят всегда без проблем отпускали гулять на детской площадке, сейчас только в сопровождении взрослых они гуляют.

После того, как змея в начале сентября впервые появилась в пятиэтажке, жители дома вызывали спасателей. Те обследовали подвал и ничего не нашли. Дали телефон службы по отлову животных и уехали.

- Узнав, что у змеи появился выводок, я позвонила в эту службу по отлову и спросила, что нам теперь делать, - говорит мама двух малышей близнецов, жительница дома Елена Ренева. – Меня там начали успокаивать и говорить, что через неделю змеи впадут в спячку, а весной они уползут. Но разве это решение проблемы? Зиму жить бок о бок со змеиным семейством?

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