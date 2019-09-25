Рейтинг лучших школ в Перми: куда отдать ребенка

Ежегодно пермский городской департамент образования публикует рейтинг лучших школ Перми. Обычно это происходит в начале второй четверти учебного года. В настоящий момент озвучены результаты деятельности общеобразовательных школ за 2017-2018 учебный год.

В основу рейтинга лучших школ Перми были положены три основных блока: качество образования, качество развития кадров и финансово-экономическая деятельность. Рейтинг лучших школ Перми публикуется ежегодно и пользуется популярностью у учеников, родителей, педагогов и руководителей образовательных учреждений. Места в ТОП-50 в рейтинге школ Перми, где дают качественное образование, распределились так:

1.СОШ№ 146

2.Гимназия № 4

3.Лицей № 10

4.Гимназия № 6

5.Гимназия № 17

6.Гимназия № 5

7.СОШ № 9

8.«Точка»

9.СОШ № 50

10.СОШ № 22

11.Гимназия № 33

12.СОШ № 77

13.СОШ № 145

14.Лицей № 4

15.Гимназия № 1

16.СОШ № 104

17.СОШ № 2

18.Гимназия № 10

19.СОШ № 127

20.СОШ № 7

21.Гимназия № 11

22.Гимназия № 31

23. Лицей № 2

24.СОШ № 12

25.СОШ № 64

26.СОШ № 76

27.СОШ № 116

28.Лицей № 9

29.СОШ № 109

30.Гимназия № 2

31.СОШ № 94

32.Лицей № 1

33.СОШ № 65

34.ПКШ

35.СОШ № 6

36.СОШ № 32

37.СОШ № 14

38.Дуплекс

39.Лицей № 8

40.Город Дорог.