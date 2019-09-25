Рейтинг лучших школ в Перми: куда отдать ребенка
Ежегодно пермский городской департамент образования публикует рейтинг лучших школ Перми. Обычно это происходит в начале второй четверти учебного года. В настоящий момент озвучены результаты деятельности общеобразовательных школ за 2017-2018 учебный год.
В основу рейтинга лучших школ Перми были положены три основных блока: качество образования, качество развития кадров и финансово-экономическая деятельность. Рейтинг лучших школ Перми публикуется ежегодно и пользуется популярностью у учеников, родителей, педагогов и руководителей образовательных учреждений. Места в ТОП-50 в рейтинге школ Перми, где дают качественное образование, распределились так:
1.СОШ№ 146
2.Гимназия № 4
3.Лицей № 10
4.Гимназия № 6
5.Гимназия № 17
6.Гимназия № 5
7.СОШ № 9
8.«Точка»
9.СОШ № 50
10.СОШ № 22
11.Гимназия № 33
12.СОШ № 77
13.СОШ № 145
14.Лицей № 4
15.Гимназия № 1
16.СОШ № 104
17.СОШ № 2
18.Гимназия № 10
19.СОШ № 127
20.СОШ № 7
21.Гимназия № 11
22.Гимназия № 31
23. Лицей № 2
24.СОШ № 12
25.СОШ № 64
26.СОШ № 76
27.СОШ № 116
28.Лицей № 9
29.СОШ № 109
30.Гимназия № 2
31.СОШ № 94
32.Лицей № 1
33.СОШ № 65
34.ПКШ
35.СОШ № 6
36.СОШ № 32
37.СОШ № 14
38.Дуплекс
39.Лицей № 8
40.Город Дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU