«Мы потеряли все, что у нас было». В Прикамье многодетная семья осталась на улице после пожара

- Жить начинаем заново, с самого нуля, это очень тяжело, когда нет больше того, чем ты дорожил и что ты берег, - переживает Анна Б. из деревни в Чайковском районе.

В семье 27-летней Анны и 44-летнего Михаила подрастают четверо ребятишек – 8-летний Егор, 5-летняя Надя, 4-летняя Настя и 2-летний Миша. Семья дружная и сплоченная. Все у них было хорошо, жили в своем доме, занимались хозяйством, планировали ремонт, хотели даже поставить новую конюшню. Но в один день случился пожар, который разделил их жизнь на «до» и «после».

Переехали в аварийный дом

Это было в пятницу 23 августа. Анна признается, что ей до сих пор страшно вспоминать тот вечер. Она уложила младших детей спать, старший гулял возле дома, а они с мужем решили быстро съездить за рыбой на пруд. Когда были уже в лодке, позвонила ее мама, сказала, что горит дом, и супруги помчались обратно. К счастью, дети проснулись и смогли сами выйти наружу.

Сгорело все – деревянный дом, гараж, документы. В огне пропали все накопления, которые семья откладывала на ремонт – а это 100 тысяч рублей, сумма для многодетной семьи существенная. Ирония судьбы была в том, что после выходных супруги запланировали ехать в город страховать имущество. Не успели каких-то три дня.

Что же произошло в тот злополучный вечер, Анна до сих пор не понимает.

- По акту, который составили пожарные, следует, что дом поджог мой ребенок, но дети говорят, что видели незнакомых людей и машину, - говорит с возмущением молодая женщина. – Накануне кто-то ходил возле дома, лаяла собака. Мы тогда еще подумали, может, звери, так как дом стоял возле леса, и значения не придали.

Фото из архива семьи

Сразу после пожара семью приютили родственники в Чайковском районе, но вскоре родителям с детьми пришлось вернуться обратно в свою деревню. Знакомая женщина отдала им на время свой дом, бесплатно, при том условии, что они будут за ним присматривать.

Дом находится в плачевном состоянии. В нем нет света, рушится крыша, отошел пристрой, и в комнатах очень холодно. Хотя супруги и топят печку, на весь аварийный дом тепла не хватает, постоянно мерзнут ноги. Но и этого ветхого жилья у семьи скоро не будет. Через пару месяцев приедет хозяйка, которая планирует пустить дом под снос.

Жизнь заново

После пережитого стресса все четверо малышей заболели. У них поднялась температура, появился кашель.

- Ребята плачут и часто спрашивают, когда же мы поедем домой, - рассказывает Анна. – А я им объясняю, что нашего дома больше нет. Маленькие еще, не понимают.

В соцзащите семье выдали 100 тысяч рублей, в местной администрации – еще 60 тысяч. Но, по словам Анны, этих денег на покупку нового дома все равно не хватает. Тем более что восстанавливать надо не только дом, но и мебель, одежду и многое другое, что нужно многодетной семье.

Сейчас весь заработок лежит на плечах главы семьи Михаила, он работает на лесозаготовках. Анна сидит дома с младшими детьми – старшие ходят в школу и детский сад.

- Тяжело, но мы стараемся потихоньку привыкать, - делится молодая женщина. – Начинаем жизнь заново, восстанавливаем все, не только вещи, но и здоровье, силы, нервы.

С одеждой помогли соседи и родственники, продукты и лекарства собрали волонтеры. О том, как помочь многодетной семье, можно узнать у Анны по телефону 8-919-46-97-056.