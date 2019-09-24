2019-09-24T16:19:37+03:00
Общество

«Это не магия - это услуга»

Зачем дома устанавливать видеонаблюдение
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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С началом учебного года пермские родители опять поднимают вопрос о безопасности своих детей. Часто бывает так, что дети, вернувшись из школы, проводят целый день одни в ожидании родителей с работы. Кто-то обращается к старшему поколению с просьбой приготовить детям еду и проконтролировать выполнение домашней работы. Другие родители обращаются к технологиям, благодаря развитию которых стало возможно контролировать безопасность и досуг дошколят и школьников прямо со смартфона. Теперь технологии не роскошь, а средство безопасности.

Например, Юлия с мужем установили камеру от «Ростелекома» в детской. Когда они задерживаются на работе, то могут проследить, делают ли дети домашнее задание или играют вместо этого в видеоигры. Помимо этого, можно следить за сохранностью квартиры в отсутствие хозяев.

«Изначально мы поставили камеры, когда уезжали в отпуск, чтобы следить за квартирой. А потом мы приспособили их проверять, как дети готовят уроки, когда они днем возвращаются из школы, а мы на работе. Раньше дети часто отлынивали от уроков, ничего не было сделано, а теперь все четко и им самим легче учиться стало», - поделилась Юлия.

Изображение с камер транслируется в режиме реального времени, а видеопоток хранится в зашифрованном виде в облачном хранилище. Просматривать записи можно дистанционно, с любого устройства, везде, где есть интернет. Достаточно зайти в приложение «Умный дом». Данные доступны только для пользователя или тех лиц, кому предоставляется пароль.

Подключение и настройка видеокамеры - процесс несложный, сделать это можно самому. В настройках также можно установить отправку уведомлений в определенных ситуациях – к примеру при движении в объективе камеры.

«Это не магия, а очень гибкая услуга, которая ориентируется на ваши потребности. Например, можно выбрать камеры с ночным видением, если вы собираетесь следить за машиной, припаркованной у дома, установить поворотные камеры для того, чтобы получить больший обзор, или с антивандальными функциями, если вы хотите использовать камеры для внешнего видеонаблюдения», - рассказывает Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала «Ростелекома».

Камера совместима с системой «Умный дом», которую также можно подключить у «Ростелекома». «Умный дом» дает возможность дистанционно отключать в квартире электроприборы и свет, а датчики дыма и воды оповестят даже о небольшом задымлении и протечках. Отметим, что «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» работает с любым оператором связи.

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