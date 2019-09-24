На суде родители узнали последнюю фразу своего сына, забитого до смерти подростком

«Все нормально», - сказал Ваня, закрыл глаза и больше в себя уже не приходил. До этого он получил десять ударов кулаками по голове и три удара ногами. Приехавшие через 40 минут медики «скорой помощи» помочь ему уже ничем не могли, парень скончался.

«Пойдем, поговорим»

23 сентября в Добрянке начали судить 17-летнего Максима М., который обвиняется «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего». Максимальное наказание, которое может ему грозить – до 15 лет лишения свободы.

На процессе зачитали описание с камер видеонаблюдения и заслушали свидетелей того злополучного июньского дня, когда не стало 17-летнего Ивана. Показания похожие.

- Они встретились вечером 4 июня возле бассейна «Дельфин». Максим подошел к Ване и сказал: «Дай сигарету».

- У меня нет, я не курю, - ответил Иван.

Максим толкнул Ваню плечом.

- Ты чего делаешь? Я друзьям позвоню в Перми, тебе плохо станет, - пригрозил Иван.

Подростки разошлись на несколько метров, конфликт вроде бы был исчерпан, но вскоре Максим вновь окликнул Ваню:

- Пойдем-ка, поговорим.

Когда Ваня подошел, Максим начал наносить ему мощнейшие удары. Несколько лет подсудимый занимался в школе вольной борьбы и прекрасно знал, как наносить удары. До 2016 года он был на хорошем счету в секции, а потом стал пропускать занятия и был отчислен.

Иван в ответ не нанес ни одного удара, вскоре упал спиной на землю и его начало трясти. Парни начали обливать его водой, Ваня открыл глаза и сказал: «Все нормально», а вскоре умер.

«Простите меня»

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- Мы впервые услышали на суде последние слова, которые сказал Ваня перед смертью, это очень тяжело, - говорит Евгения, сводная сестра умершего подростка.

Родные Ивана с трудом сдерживались, когда слушали эти показания и заново переживали события того страшного дня, когда потеряли сына. Они до сих пор не могут смириться с этой потерей, и каждые выходные ездят к нему на кладбище. Если на неделе едут по делам из Полазны в Добрянку, то тоже заворачивают на могилку. Их Иван был тихий, спокойный, очень добрый и отзывчивый парень. Подросток занимался горными лыжами, готовился к армии, а потом хотел пойти работать в нефтяную промышленность.

Родители Ивана уже дали на процессе свои показания, подсудимый, когда ему давали возможность задать им вопросы, говорил: «Простите меня, пожалуйста».

На суде присутствовала мать и брат подсудимого, родные смотрели друг на друга, но поговорить им не разрешили. Семье погибшего подростка они полностью оплатили погребение и предложили частично возместить моральный вред в размере 200 тысяч рублей.

- Но мы рассчитываем совсем на другую сумму, - говорят родные Ивана.

24 сентября они заявят свой иск о возмещении морального вреда. А каким в итоге будет наказание, суд огласит в ближайшее время.

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