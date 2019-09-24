«Прошло семь месяцев, а боль не уходит». Убитая горем мама просит наказать виновных в смерти 10-летнего сына

- Мой сын утонул в бассейне на глазах у других детей, тренера и сотрудников администрации, и никто в этом не виноват, - плачет Юлия, потерявшая в феврале этого года 10-летнего сына Никиту.

На днях следователи закрыли уголовное дело по факту смерти мальчика, погибшего во время тренировки в бассейне Чермоза. С формулировкой «нет состава преступления».

Умер, не приходя в сознание

Трагедия, напомним, случилась 19 февраля в Чермозе (это Ильинский район). Четвероклассник Никита занимался плаванием с прошлого года. В тот страшный день на тренировку в бассейн его отвезла бабушка. Однако не успела женщина сесть в машину, как администратор позвала ее назад - внуку стало плохо. Ребенок лежал на полу без сознания. Единственная в городе бригада «скорой» была на другом выезде, и бабушке пришлось самой везти Никиту в больницу.

Фельдшер в течение получаса пыталась спасти мальчика, но реанимационные действия результата не дали. Никита умер, так и не приходя в сознание. В официальной справке, которую позже выдали родным ребенка, было сказано: причина смерти - «несмертельное погружение в воду и утопление».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В круг подозреваемых попали тренер Никиты, фельдшер «скорой», куда доставили ребенка, а также управляющая оздоровительным комплексом.

Бабушка мальчика рассказывает, как узнала о смерти внука 00:00 00:00

Им грозило до трех лет лишения свободы, однако состава преступления в их действиях следователи не нашли и закрыли дело.

Тот самый бассейнФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врачи не запрещали заниматься плаванием

Небольшие проблемы со здоровьем у Никиты были. Он наблюдался у гематолога и невролога, однако врачи не запрещали школьнику заниматься спортом, в том числе и плаванием.

Накануне, рассказывают родные мальчика, на плохое самочувствие он не жаловался. Но сразу после начала занятия он потерял сознание и начал тонуть. Тренер утверждает, что уже через несколько секунд вытащил ребенка из воды и стал оказывать первую медицинскую помощь.

Уже через 20 минут бабушка привезла внука в больницу, еще через 30 минут медики констатировали смерть.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате утопления в воде по смешанному типу. То есть сначала Никита потерял сознание, а потом в его дыхательные пути попала вода. Произошел несчастный случай - значится в материалах следствия.

«Смерть наступила в результате несчастного случая, обусловленного погружением в воду бассейна вследствие потери сознания на фоне имеющегося у него заболевания и не связана с действиями или бездействием иных лиц» - сказано в постановлении о прекращении уголовного дела.

В штате - один администратор

В действиях фельдшера все же нашли нарушения. Медик неправильно оформила медицинские документы, не составила протокол установления смерти, не указала форму и ширину зрачков, не описала клинические признаки биологической смерти, не сделала ЭКГ и не ввела адреналин в необходимом количестве.

Тем не менее следствие пришло к выводу, что связи между этими нарушениями и смертью Никиты нет. Даже если бы фельдшер все сделала правильно, мальчика все равно было бы невозможно спасти.

Сразу после трагедии бассейн закрыли, Роспотребнадзор направил туда своих экспертов. Специалисты обнаружили, что в мужской раздевалке не хватало необходимой сантехники, не было сушилок для волос, не был обустроен выход из душевых, качество воды не соответствовало нормам и ряд других технических дефектов.

За эти нарушения руководство бассейна Ильинский районный суд привлек к административной ответственности. Также, как оказалось, в штате оздоровительного комплекса был оформлен только один сотрудник - администратор. Тренер работал с детьми без договора. За одно занятие родители платили 80 рублей, из которых 25 рублей шли на зарплату тренеру и 55 рублей - в кассу бассейна. Лицензии на оказание образовательных услуг у организаторов детской секции не было.

«Между выявленными дефектами оказания медицинской помощи, нарушениями санитарно-эпидемиологического, организационного характера и наступлением смерти отсутствует причинно-следственная связь» - пришли к выводу следователи. Они посчитали, что тренер и директор бассейна, допуская Никиту к занятиям, не могли предвидеть потерю сознания, потому что не знали о состоянии его здоровья. У мальчика была основная группа здоровья.

«Никто даже не извинился»

Сейчас мама Никиты Юлия вместе с адвокатом знакомятся с материалами дела, но уже точно решили бороться дальше и оспаривать решение о закрытии уголовного дела.

- Я хочу, чтобы тренер был наказан, - говорит женщина. - Я считаю, что именно он должен был оказать моему сыну первую медицинскую помощь, которая могла бы его спасти. А он просто передал Никиту бабушке! У тренера не было даже договора на работу в бассейне, и, как мне сказали, он был не обязан помогать моему ребенку.

По словам Юлии, спустя месяц после трагедии бассейн открыли, правда, тренировки для детей в нем больше не проходят. Сам тренер продолжает работать учителем физкультуры в школе.

- Никто – ни тренер, ни руководство бассейна – даже не попытались с нами связаться, выразить соболезнования, принести извинения, - плачет Юлия. - Сына у меня больше нет, и никто в этом не виноват. После трагедии прошло семь месяцев, а боль не отпускает, все так же тяжело.

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