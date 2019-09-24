«Успеть за 25 минут». В Перми появился новый экологический вид спорта

В Перми во второй раз прошла экологическая акция «Чистая среда». Впервые она состоялась в прошлом году и вызвала большой отклик среди участников.

Идея из Европы

Суть ее довольно необычная и заключается в совмещении двух полезных и нужных вещей - беге и сборе мусора. В Перми ежегодно появляются новые зоны отдыха, и важно следить, чтобы в них было уютно. Значительную помощь в поддержании чистоты огромных пермских лесных массивов и охраняемых территорий оказывают общественники и активисты экологических движений.

Акция проводится в виде командного плоггинга- спортивного бега, совмещенного с уборкой твердых бытовых отходов. В составе команды - 6 человек. На выполнение задания им дается 25 минут. Кто больше принес мусора за это время - тот победил. Получается, что плоггинг - это не только фитнес, но и помощь городскому хозяйству. В основном волонтеры прибираются там, где не может пройти техника.

В сборе мусора принял участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.Фото: Василий Вахрин

Старт был дан на экологической тропе «Липовая гора» возле дома по ул. Казахской, 106 у института «Биомед». В этом году здесь собралось 150 человек, 25 команд - намного больше, чем ожидали организаторы.

Как рассказал Рашид Габдуллин, директор парка культуры и отдыха им. М. Горького, инициатор и один из организаторов акции «Чистая среда», идея возникла совершенно случайно:

- Когда я жил в Верхней Курье, любил гулять по лесу. Заметил, что там очень грязно, и стал брать с собой на прогулки пакеты. В итоге выходил из леса с мусором и хорошим настроением. Через некоторое время результат стал виден налицо. А потом однажды я прочитал в интернете, что в Швеции придумали новый вид спорта - плоггинг. Посоветовался с председателем гордумы Юрием Уткиным, он сразу поддержал. Но мы немного изменили концепцию, и получился абсолютно новый вид спорта - коллективный плоггинг.

Главное - спортивная подготовка

Во время акции команды соревнуются не только в скорости бега, но и в количестве собранного мусора. Чем быстрее бегаешь - тем больше приносишь. Таким образом, получается уникальный эффект, когда участники заряжаются радостью и эмоциональным зарядом. Молодые люди учатся улучшать не только среду обитания, но и свое отношение к ней. Ведь там, где прибрался, уже не хочется бросать мусор.

В «Чистой среде» приняли участие образовательные учреждения, общественные организации и активные жители, организации дополнительного образования детей, профессиональные образовательные учреждения, ТОСы. Главное условие - минимальная спортивная подготовка и возраст от 14 лет. Перед стартом нужно было предъявить медицинский допуск к прохождению дистанции.

Участники забега освободили лес от пластика, бутылок, металла и даже покрышек.Фото: Василий Вахрин

Ребята собрали пластик, бутылки, металлические предметы, даже автомобильные покрышки. Весь мусор региональный оператор «Теплоэнерго» вывез на полигон. В этом году за 25 минут собрали полторы тонны мусора.

- Наша цель - привлечь внимание жителей города к бережному отношению к природным территориям, показать, насколько важно соблюдать чистоту везде, где находится человек, - говорит председатель Пермского городского отделения Всероссийского общества охраны природы Зоя Ильинская. - Это вроде бы все знают, но почему-то не всегда придерживаются этих правил.

Мусора стало меньше

В этом году участники акции столкнулись с неожиданной проблемой, которая, на самом деле, стала приятным сюрпризом.

- По сравнению с прошлым годом, мусора на этом месте уже меньше - поделился председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, который принимал участие в уборке экологической тропы «Липовая гора». - Это одна из целей и задач - не засорять то место, где живешь. У этого мероприятия хорошее будущее. Движение однозначно набирает обороты и объединяет всех неравнодушных к экологии людей.

Пермский опыт проведения «Чистой среды» уже заинтересовал другие города в России. Например, в пермское отделение Всероссийского общества охраны природы обратились из администрации Белгорода с просьбой оказать методическую помощь в проведении подобного мероприятия. Практика Перми была представлена и в Москве.

Участник акции «Чистая среда», волонтер Ринат Сагидуллин сообщил, что его команда собрала 30 килограммов мусора:

- Мы работали сплоченно и активно, все остались довольны. Решение, идти ли на акцию, приняли быстро и единогласно. Во-первых, это интересно, можно пообщаться со знакомыми и друзьями. А во-вторых, у нас есть желание заботиться об экологии. Если не мы, то кто?!

В этом году акция «Чистая среда» прошла в три этапа - на экологической тропе «Липовая гора», в парке культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе и на экологической тропе в лесопарке «Верхняя Курья». В финальных забегах многие ребята уже обсуждали, как будут участвовать в акции в следующем году.